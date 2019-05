Alejandra Mercado: “No traigo efectivo, pero tengo tarjetas de pago Farmacorp”

FarmaCorp es la primera empresa farmacéutica del país que pone a disposición de sus clientes la tarjeta Tengo con el fin de dar solución a la falta de dinero en efectivo. La gerente de comercialización de la firma, Alejandra Mercado, explica los detalles .

- ¿Qué es la nueva tarjeta Tengo y para qué sirve?

- Es una nueva forma de prepago que permite a los clientes cargar crédito en una tarjeta o regalarla a algún familiar que lo necesite sin que tenga que llevar dinero en efectivo, incluso podría ser a alguien que está en otra ciudad o departamento. Es recargable y sirve para comprar cualquier producto Farmacorp: medicamentos o productos de belleza. Por ejemplo, ya que llega el 27 de mayo podría regalarse la tarjeta a la mamá para que ella se compre con la tarjeta los productos que guste.

- ¿Por qué Tengo?

- Es una forma de salvar apuros. Uno puede necesitar de emergencia algún medicamento, está en la farmacia y dice “No traigo efectivo, pero tengo la tarjeta de FarmaCorp”.

- ¿Qué se necesita para adquirir la tarjeta?

- Nada: acercarse a cualquier punto de FarmaCorp, buscar la tarjeta en el recibidor y hacerla habilitar en caja. Así de fácil. Ya después uno ve a quién regalarla o llevarla uno mismo.

- ¿Hay algún límite de recarga?

- No, y permite recargarla varias veces. Sólo hay que saber el número y recargarla, así la tarjeta esté en otra ciudad.

- ¿Y puede ofrecer también crédito?

- Hay dos productos Tengo: el prepago, que es el que funciona cargando de forma anticipada, pero también el Tengo en cuotas, que es una tarjeta que permite pagar en cuotas. Muchas veces el cliente no tiene todo el efectivo cuando llega a la farmacia y sólo pide la mitad de su receta cortando el tratamiento, pero con Tengo en cuotas, el cliente puede pagar poco a poco. Sólo que esta segunda tarjeta, por ahora sólo está disponible en Santa Cruz, pero funciona para todo el país.

- ¿Qué medidas de seguridad tienen estas tarjetas, por decir para casos de extravío?

- La tarjeta tiene un seguro de desgravamen que asegura la deuda en caso de que el cliente la extravíe. También sirve para casos de fallecimiento. Si el titular de la tarjeta falleciera, el seguro cubre y la deuda no pasa a los herederos.

- ¿Qué costo tienen estas tarjetas a parte del consumo de compra?

- Las tarjetas prepagos no tienen ningún costo, pero la tarjeta en cuotas tiene un cargo administrativo, que es de 2,78 por ciento de la deuda del mes y el seguro de desgravamen, de 7 bolivianos mensuales. Estos dos no se aplican si no hubo deudas; el mantenimiento es de 20 bolivianos por mes, y tenemos un límite de crédito de 2.000 bolivianos por ahora.

- ¿Es sólo para usarlas en las sucursales de Farmacorp? ¿No se pueden hacer compras por Internet?

- Por ahora sólo en sucursales, pero tenemos más de 105 sucursales en todo el país, y creemos estar al alcance de los pacientes.

MÁS DE 82 AÑOS DE VIDA EN EL PAÍS

FarmaCorp inició sus servicios en 1937 mediante un emprendimiento del bioquímico Osvaldo Gutiérrez.

FarmaCorp nace con esa razón social en 1996 por fusión de empresas. Las hijas del fundador crearon la farmacia Santa María; ambas empresas abrieron sucursales hasta que, en 1996, los nietos fusionaron las cadenas y crearon Farmacorp.

Genera más de 1.500 empleos directos. Actualmente, cuenta con 105 sucursales en todo el país y genera más de 1.500 empleos directos.