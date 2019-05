No estar en Internet es morir

Nos cuesta admitirlo, pero hoy una empresa que no está en Internet está condenada a morir. Suena desalentador y fatalista, pero no es nada más que la verdad.

Lo peor es que no hablamos de vender por Internet, sino simplemente de tener una página que indique la dirección y el teléfono de tu empresa. Hoy las personas han dejado de usar los directorios telefónicos físicos para encontrar un negocio.

Lo que hacen es entrar a Internet, buscar en Google o en redes sociales y listo.

Ahora bien, te preguntamos, ¿tu negocio ya está en Internet? Si la respuesta es no, entonces, ¿qué estas esperando?

Quizás tengas varios motivos para decir que no, algunos podrían ser:

- No tengo dinero para pagar al diseñador

- No sé cómo hacerlo

- Lo haré luego

- Es muy caro poner un negocio

Y muchos más. Pero déjame decirte que todas las afirmaciones anteriores están completamente equivocadas.

Actualmente, es mucho más fácil poner un negocio en Internet inclusive si tus conocimientos computacionales se reducen a consultar el correo electrónico.

El Internet es una herramienta tan básica que se ha puesto al alcance de todos sin importar edad, sexo, conocimientos computacionales o experiencia.

Así que, ¿qué esperas para poner tu negocio en Internet?

El Internet al ser un espacio atemporal, es decir, que está abierto a todas horas del día, permite que cualquier negocio que exista pueda ser gestionado fácilmente.

Incluso si actualmente trabajas en una oficina puedes empezar tu negocio por Internet y administrarlo en tus ratos libres de trabajo. En lugar de ver videos de Youtube o visitar tu página de Facebook mientras no haces nada en la oficina mejor empieza un negocio por Internet.

Se puede gestionar una página incluso solamente a través de un teléfono celular con conexión a Internet. Durante el día mientras estás en la oficina contestarás emails y verás estadísticas generales de tu página, lo cual lo puedes hacer perfectamente desde un dispositivo móvil.

Cuando salgas del trabajo y llegues a casa podrás poner manos al asunto en cosas más específicas de tu negocio en Internet. No estamos diciendo que sea fácil, pero con esfuerzo conseguirás grandes éxitos.