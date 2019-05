La deuda externa es 23,5% del PIB, una cifra "sostenible", según el Gobierno

El Ministerio de Economía indicó que, a abril de este año, la deuda externa del país llegó a 10.287 millones de dólares, es decir, 23,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Mediante una nota de prensa, el Ministerio destacó que el 23,5 por ciento de deuda respecto al PIB es una cifra que ha reducido en relación al cierre de 2018, cuando era de 25,1 por ciento.

Resaltó que el indicador está muy por debajo del límite que ponen organismos internacionales, como la Comunidad Andina (CAN) que sugiere un 50 por ciento como máximo de deuda respecto al PIB, por lo que la cifra, es "sostenible".

"Después de más de 13 años de aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), la deuda sigue siendo sostenible, a diferencia de gestiones anteriores a 2006 cuando el endeudamiento llegaba a más del 50 por ciento del PIB (en el año 1987 llegó al 99 por ciento del PIB)", señala la nota.

Niega que bolivianos nazcan con deuda

Según el criterio del Ministerio, es incorrecto afirmar que los bolivianos nazcan con deuda, sino por el contrario señaló que poseen activos netos.

"Este hecho histórico, refuta toda opinión pública que cada boliviano nace con deuda externa, pues lo correcto es señalar que cada persona posee un activo neto de $us 2.689 (resultado de la diferencia entre el ingreso per cápita y la deuda externa per cápita)", concluyó el Ministerio de Economía