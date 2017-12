Fujimori pide perdón a peruanos y genera renuncias en el oficialismo

Tras ser indultado, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, pidió perdón “de corazón” por video, lo que aumentó la ofuscación de muchos peruanos que marcharon ayer en señal de repudio mientras en filas del oficialismo se registraron renuncias.

“Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón”, dijo Fujimori, de 79 años e internado por problemas circulatorios, en un video divulgado en su cuenta de Facebook.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

El indulto a Fujimori (1990-2000), decretado en la víspera de Navidad, desató una nueva tormenta política contra Kuckynski, quien el jueves se libró de ser destituido por el Congreso por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht al recibir apoyo de una parte del Fujimorismo.

Kuczynski justificó el lunes el indulto, que ha desatado protestas en las calles de Lima, alegando que lo otorgó para reconciliar al país antes que éste muera en prisión.

“Estoy convencido que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en prisión, porque la justicia no es venganza”, dijo.

Fujimori, quien cumplía desde hace 12 años una condena a 25 años de prisión por corrupción y crímenes contra la humanidad, fue trasladado el sábado desde su celda en un cuartel policial a una clínica, debido a una arritmia e hipotensión.

“La noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el Presidente me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos. Esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y pesares”, expresó Fujimori en el video.

Keiko Fujimori, quien impulsaba la moción para destituir a Kuczynski, se sumó a los agradecimientos por el indulto: “Hoy es un gran día para mi familia y para el fujimorismo. Al fin, mi padre está libre”.

“Frustración e ira”

“La palabra del Presidente está totalmente devaluada y no lo van a volver a apoyar”, declaró el analista político Arturo Maldonado al diario El Comercio.

“Las circunstancias en las que ha dado el indulto, en una fecha tan simbólica como la Navidad, genera una sensación de frustración y de ira”, dijo.

Fujimori conserva popularidad en Perú pese a los abusos cometidos durante su régimen, pues muchos valoran que haya logrado derrotar a las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA y estabilizar la economía tras la crisis bajo el primer gobierno de Alan García (1985-1990).

El indulto provocó la protesta de familiares de 25 víctimas asesinadas por escuadrones de la muerte del Ejército durante el régimen de Fujimori. Ese caso fue el que terminó llevando a la cárcel a Fujimori al ser condenado como autor mediato de los homicidios.

Por su parte, Alfredo Crespo, el abogado del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, pidió ayer la liberación de su defendido.

“Al razón, igual derecho”, afirmó Crespo a Efe tras asegurar que Guzmán “ya tiene más de 25 años en aislamiento absoluto” en su prisión de la base naval de la provincia limeña del Callao.

Agregó que el fundador de Sendero Luminoso “es una persona de 83 años de edad, que tiene varias dolencias de salud, presión arterial, corazón, artritis reumatoidea, entre otras dolencias”.

DIMISIONES EN FILAS OFICIALISTAS

El indulto concedido por Kuczynski a Fujimori comenzó ayer a debilitar el grupo parlamentario del oficialismo con su primera renuncia y generó la convocatoria de más manifestaciones en protesta por la liberación del exgobernante.

El congresista Alberto De Belaúnde, del oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK), formalizó ayer su renuncia al grupo parlamentario, tal como había anunciado el domingo 24, por su disconformidad con el indulto que exime a Fujimori de cumplir la mayor parte de una condena de 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.

Además de De Belaúnde, los también parlamentarios oficialistas Vicente Zeballos, quien actuaba como portavoz del grupo, y Gino Costa anunciaron su renuncia a la bancada de Kuczynski, pendiente de formalizarse en los próximos días.

Con esas tres deserciones, el partido de Kuczynski se quedará con sólo 15 congresistas en un hemiciclo de 130 escaños que controla con mayoría absoluta el fujimorismo.

Se espera que se sucedan más manifestaciones contra el indulto a Fujimori, similares a las que ya acontecieron en esta Navidad, cuando miles de personas salieron para pedir el regreso del expresidente a la prisión.

EL GOBIERNO AFIRMA QUE ACTUÓ CON “VERACIDAD”

Lima | EFE

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú (MinjusDH) afirmó ayer que “se actuó con veracidad y apego a las normas” en el proceso de indulto.

En un comunicado oficial, el Ministerio aseguró que en la decisión “se respetó la atribución constitucional del Presidente para conceder indulto humanitario y derecho de gracia”.

Agregó, además, que se actuó “con reserva” en 45 pedidos de gracias presidenciales presentados a favor de Fujimori durante este año, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales.

Fujimori fue condenado en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetrada a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

El exgobernante dejó ayer la sala de cuidados intensivos y pasó a la de cuidados intermedios de la clínica de Lima.