Declaración de Odebrech molesta a Keiko y Alan García

Lima, Perú

El exmantatario peruano Alan García y la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reaccionaron molestos ante la revelación de la declaración que dio el pasado mes de noviembre a un equipo de fiscales el expresidente de la brasileña Odebrecht.

El portal de investigación periodística IDL-Reporteros, publicó por primera vez el audio y la transcripción de la declaración de Odebrecht en el que aseguró que “con certeza” su empresa apoyó a políticos peruanos como Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala”,.

García afirmó al respecto que el empresario brasileño no mencionó “ningún hecho concreto, coima ni aporte” que le haya entregado.

“Ellos se venden, yo no”, agregó el exgobernante antes de señalar que “lo demás es humo” en la declaración de Odebrecht, quien, según su opinión, al referirse a él solo dijo “no puedo precisar”, “no puedo decir cómo”, “no lo sé”.

Keiko Fujimori

“Marcelo Odebrecht en mi caso especula, muestra intenciones, pero no hechos. No me conoce, ni me dio dinero”, afirmó por su parte Fujimori en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter con el lema “Que no te confundan”.

La hija mayor del indultado expresidente Alberto Fujimori agregó que en las declaraciones de Odebrecht “ante la pregunta: ¿sabe si el pago fue realizado a ella? respondió contundente: no”.

Según la transcripción, al referirse a Fujimori, Odebrecht sostuvo que le dijo a su entonces representante en Perú, Jorge Barata, “que apoye más a Keiko para hacer el mismo proceso de Venezuela”.

“Y puse lo de Venezuela (como ejemplo), porque nosotros hacíamos eso en Venezuela. La manera de evitar a la oposición, era justamente atender sus necesidades en campaña. Entonces, fue ese tipo de conversación”, acotó.

Keiko rechazó en los últimos meses haber recibido una financiación de Odebrecht después de que se revelara que existía una anotación del empresario que decía “Aumentar Keiko 500”.

26_mu3_afp.jpg Marcelo Odebrecht, empresario brasileño. AFP

DECLARACIONES

Revelan audio y transcripción

“Con certeza apoyamos a todos. A (Alejandro) Toledo, Alan García, (Ollanta) Humala, a Keiko (Fujimori)”, afirmó Odebrecht el 9 de noviembre en la ciudad brasileña de Curitiba a los fiscales peruanos, reseñó IDL-Reportero sobre el audio y la transcripción de las declaraciones del empresario.

IDL-Reporteros aseguró que “pudo obtener un tiempo atrás, una copia de ese documento que llegó hace poco a Perú luego de pasar por varias instancias oficiales en Brasil”.

En Perú, el caso Odebrecht sigue el rastro de los millonarios sobornos que la compañía admitió ante la justicia estadounidense haber pagado a funcionarios a cambio de adjudicarse grandes obras entre 2005 y 2014.

Fujimorismo exige publicar la declaración

Lima, Perù

Efe

Congresistas del partido fujimorista Fuerza Popular, que lidera Keiko, arremetieron ayer contra la Fiscalía de Perú y le exigieron que publique la declaración completa que dio Marcelo Odebrecht en noviembre a un equipo de fiscales peruanos.

El portal de investigación periodística IDL-Reporteros publicó por primera vez el audio y la transcripción de la declaración de Odebrecht, en el que el empresario hace referencia a Fujimori y otros líderes políticos peruanos.

Los legisladores de Fuerza Popular utilizaron la red social Twitter para responsabilizar a la Fiscalía por la supuesta filtración.

El congresista Héctor Becerril aseguró que el Fiscal de la Nación (general), Pablo Sánchez, filtró “información editada” a la prensa y lo acusó de utilizar al Ministerio Público “con fines políticos”.

Ratifican vínculos con el presidente Kuczynski

Lima, Perú

Agencias

Sobre el presidente Pedro Kuczynski, según la transcripción, el empresario brasileño dijo: “Fue contratado como consultor económico de algunas consultorías y de presentaciones, después de ser ministro y antes de ser candidato”. Afirmó que él personalmente asistió “a dos conferencias” que dio Kuczynski a dirigentes de su empresa y ahí escuchó sus charlas y “que había dado esa consultoría económica”.

“Imagino que la conferencia no fue dada gratis y la consultoría tampoco fue hecha gratis. Yo supe de la consultoría y supe de la conferencia. Nadie me dijo: contraté por tanto. Por eso, hay que tener cuidado”, remarcó.

Kuczynski afrontó la semana pasada un pedido de destitución de su cargo tras revelarse que una empresa suya había dado consultorías a la constructora Odebrecht.