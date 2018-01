Trump dice que su botón nuclear es mayor que el de Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió al presidente de Corea del Norte Kim Jong-Un que dispone de un botón nuclear más grande y poderoso que el que el líder de Pyongyang dice tener.

"El líder norcoreano Kim Jong-Un dijo que 'el Botón Nuclear está siempre en su escritorio'. Alguien de ese debilitado y famélico régimen puede por favor informarle que yo también tengo un Botón Nuclear, que es mayor y más poderoso que el suyo y que mi Botón funciona", tuiteó Trump.

Kim Jong-Un se valió de su discurso a la nación por el nuevo año para reiterar que su país es un estado nuclear y advertir que tenía en su poder de manera permanente el "botón" atómico.

El dirigente norcoreano tendió luego la mano a Seúl al afirmar que su país podría participar en los Juegos Olímpicos de invierno, que se desarrollarán en Corea del Sur.

Washington ya ha rechazado la perspectiva de negociaciones entre ambas Coreas señalando que jamás aceptará una Corea del Norte dotada del arma nuclear.

Estados Unidos "no se tomará en serio ninguna reunión en la que no se plantee la total prohibición de armas nucleares en Corea del Norte", dijo la embajadora de Washington ante la ONU Nikki Haley antes de los últimos tuits de Donald Trump.

El tuit de Trump fue también el último de una serie de insultos personales que ambos lideres intercambiaron desde que el estadounidense entró a la Casa Blanca un año atrás.

Trump ha tildado a Kim de "gordo" y de "pequeño hombre cohete". Kim, a su vez, ha dicho que Trump es "un estadounidense chocho mentalmente desquiciado".

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de enero de 2018