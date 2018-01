Trump: Hispanos se “enamorarán” del Partido Republicano

AFP y EFE

Los activistas de origen hispano y los inmigrantes que regularizaron temporalmente su situación en Estados Unidos comenzarán en breve a “enamorarse” del Partido Republicano por la inactividad de los demócratas, vaticinó ayer el presidente norteamericano Donald Trump.

De acuerdo con un mensaje de Trump en Twitter, el Partido Demócrata “no está haciendo nada” por los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y sólo está “interesado en la política”.

Por ello, afirmó el Mandatario, “los activistas de DACA y los hispanos comenzarán a enfrentarse a los demócratas, comenzarán a enamorarse de los republicanos y de su presidente”.

“¡Porque nosotros nos concentramos en los resultados!”, agregó Trump.

Reforma migratoria

En la Casa Blanca, la portavoz Sarah Sanders dijo que el Presidente estadounidense deseaba “una reforma migratoria responsable”, pero declinó adelantar si el Gobierno tenía algún tipo de plan alternativo para los jóvenes beneficiarios del programa DACA.

En tanto, la influyente Unión por las Libertades Civiles (ACLU) utilizó también la red Twitter para responder a Trump: “Recordatorio: Tú pusiste fin al DACA”.

A su vez, el “Dreamer” Roger Román respondió al presidente Trump que “la última vez que verifiqué, fuiste tú quien terminó DACA. Postdata: No pienso enamorarme de ti”.

El programa DACA, aplicado durante el Gobierno de Barack Obama, permitió regularizar a casi 700.000 jóvenes que habían ingresado a Estados Unidos en su infancia, traídos por los padres.

En el limbo

El presidente Trump anunció en septiembre pasado que no lo renovará, decisión que dejó a esos jóvenes en un limbo jurídico.

Al no renovar el DACA, Trump colocó a los demócratas en una situación difícil: si quieren negociar una solución para esos inmigrantes, deberán apoyar la asignación de recursos para la construcción de un controvertido muro en la frontera con México.

Durante meses, los líderes del Partido Demócrata en el Congreso insistieron en que no habría acuerdos con los republicanos si no se contemplaba una salida legal a los beneficiarios del DACA antes de fin de año.

Sin embargo, demócratas y republicanos sellaron un acuerdo de emergencia en diciembre para adoptar un presupuesto federal temporal que impida el cierre del Gobierno, pero el gesto fue visto por los activistas como una traición de los demócratas.

La semana pasada el propio Trump despejó las dudas planteadas.

“Los demócratas han entendido que no habrá una solución para el DACA sin el necesario muro en la frontera sur y sin poner fin a la horrible cadena migratoria”, expresó en un tuit.

La “cadena migratoria” es el mecanismo por el cual un inmigrante legalizado trae nuevos familiares al país, algo que la Casa Blanca y el Partido Republicano quieren impedir.

En diciembre, varias organizaciones sociales, iglesias, entidades no gubernamentales y hasta la poderosa Cámara estadounidense de Comercio pidieron al Congreso estadounidense una solución urgente para los beneficiarios del DACA, conocidos en Estados Unidos como “Dreamers”.

La protección temporal que ofrece el DACA comenzará a extinguirse a partir del 5 de marzo.

SUGIERE CÁRCEL PARA ASESORA DE CLINTON

Trump pidió ayer la “cárcel” para Huma Abedin, una asesora de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, y sugirió que el Departamento de Justicia también debería “actuar” contra James Comey, el exdirector del FBI al que él despidió.

“La principal asesora de la corrupta Hillary Clinton, Huma Abedin, ha sido acusada de ignorar protocolos básicos de seguridad”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

FUERTES TENSIONES CON DESTITUIDO COMEY

Aprovechó para ventilar su tensión con Comey, aludiendo a su supuesta mala gestión de la investigación del FBI sobre el manejo del correo electrónico por parte de Clinton durante su etapa como secretaria de Estado.

Pero son muchos congresistas los que sospechan que Trump quería apartar a Comey de la investigación del FBI sobre la supuesta influencia de Rusia en las elecciones de 2016 para beneficiar a su campaña.

ROMMEY ESTÁ LISTO PARA VOLVER AL RUEDO POLÍTICO EN EEUU

AFP

Mitt Romney, excandidato a la presidencia de Estados Unidos contra Barack Obama y bestia negra de Donald Trump, parecía listo ayer para volver al ruedo político con el retiro del senador republicano Orrin Hatch.

El anuncio de Hatch de que no se presentará a las legislativas de este año puede significar malas noticias para Trump, quien lo alentó a no renunciar para no despejar el camino al Senado a Romney, un abierto crítico del Mandatario.

Después de meses de deliberación pública sobre su retiro, Hatch, actualmente el senador de mayor antigüedad de su partido, dijo que no buscará la reelección en noviembre, poniendo fin a su carrera de 40 años en el Senado.

“Todo buen luchador sabe cuándo colgar los guantes. Y para mí, ese momento se acerca pronto”, dijo Hatch, un exboxeador amateur de 83 años, en un mensaje de video a sus seguidores.

Líder de los republicanos

La partida de Hatch, senador por Utah, abre la vía para el regreso a la política de Romney, popular en ese estado donde vive una gran población mormona, como él.

Romney quedó como líder de la coalición anti Trump dentro del Partido Republicano cuando dijo en 2016 que el ahora Presidente era “un verdadero fraude”.