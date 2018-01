Buscan acabar con el divisionismo dentro la oposición venezolana

EFE y AFP

La mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela eligió ayer como su nuevo presidente para el periodo 2018-2019 a Omar Barboza, un político experimentado de bajo perfil que se fijó como objetivo buscar acabar con la división del antichavismo de cara a las presidenciales de este año; en tanto, Estados Unidos sancionó a otros cuatro funcionarios venezolanos.

Las tensiones dentro de la oposición en el único poder gubernamental que controlan se notaron desde bien temprano, cuando Omar González, del movimiento 16 de Julio, anunció que se abstendrían de votar porque la “oferta única” de alguno de los propuestos, que no señaló, es la “convivencia con el régimen” de Nicolás Maduro.

Gracias a la mayoría parlamentaria opositora conseguida en legislativas de 2015 resultó electo como nuevo presidente el integrante de Un Nuevo Tiempo (UNT) Omar Barboza, con el diputado Julio César Reyes de Avanzada Progresista (AP) como primer vicepresidente y Alfonso Marquina de Primero Justicia (PJ) como segundo.

Barboza, diputado de 74 años por el estado Zulia (oeste), entidad de la que fue gobernador en un tiempo anterior al chavismo (1985-1989), afirmó en su discurso de investidura que se esforzará en su gestión de este año en “la reconstrucción de la Unidad Democrática como alternativa para el cambio”.

El nuevo presidente del Parlamento, así como sus dos vicepresidentes, ostentarán estos cargos por un año en función del acuerdo opositor por el que estas funciones rotan anualmente durante los cinco años que dura el periodo parlamentario en Venezuela.

El presidente saliente, el militante de PJ, Julio Borges, se expresó en parecidos términos en sus últimas palabras como máximo responsable del legislativo, al llamar a la unidad del antichavismo para “salir del caos”.

“Hago un llamado a la unidad, no hay problema, no hay reto ni hay desafío que por difícil que sea que nosotros, juntos y unidos, no podamos superar”, manifestó Borges poco después de ceder el mando en la que fue la primer sesión parlamentaria del año.

La labor de Borges fue reconocida públicamente por la mayoría de los presentes, entre ellos su antecesor en el cargo, Henry Ramos Allup, de Acción Democrática (AD), quien le agradeció “el haber soportado con estoicismo” las presiones del Gobierno y de parte de la oposición por participar en los diálogos con el Ejecutivo en República Dominicana.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha sufrido en los últimos meses desencuentros entre sus miembros por la decisión de los principales partidos que la integran en estas conversaciones, mediadas por varios cancilleres latinoamericanos, con el Gobierno para buscar soluciones a la crisis que vive el país.

Sobre los encuentros en Santo Domingo, Barboza aseguró que durante su mandato trabajará “en favor” de los mismos.

“Debemos entender que ambas partes tenemos fortalezas y debilidades, que para poder tener éxitos en esas conversaciones ninguna de las partes debe pretender la rendición de la otra, lo importante en esas conversaciones es que no perdamos de vista cuáles son los objetivos de fondo”, dijo.

Barboza recordó que el objetivo de la oposición es “el de las elecciones presidenciales rodeadas de todas las garantías”. Los comicios presidenciales tienen que ser convocados para este año, pero todavía se desconoce la fecha en que se celebrarán.

ANUNCIAN SANCIONES A 4 FUNCIONARIOS MÁS

Estados Unidos anunció sanciones contra otros cuatro funcionarios a los que acusa de “corrupción”.

Los sancionados son el general retirado Rodolfo Clemente Marco Torres; el general retirado y exgobernador de Bolívar Francisco José Rangel Gómez; el general de división de la Guardia Nacional Bolivariana Fabio Enrique Zavarse Pabon, y el teniente general del Ejército Gerardo José Izquierdo Torres.

CARACAS PIDE RESPETO A WASHINGTON

Venezuela pidió “respeto” al presidente estadounidense, Donald Trump, después que Washington sancionara a cuatro funcionarios.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, afirmó que la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, y “el mundo entero deben saber que la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) jamás se doblegará ante ningún poder extranjero”.