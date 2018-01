Trump se elogia: Soy un genio muy estable

El presidente estadounidense, Donald Trump, se calificó hoy como "un genio... y un genio muy estable", en medio de la polémica generada por un explosivo libro publicado la víspera y que siembra dudas sobre su salud mental.

En una serie de tuits matutinos, Trump escribió: "Realmente, a lo largo de mi vida, mis dos grandes activos han sido la estabilidad mental y ser, tipo, realmente listo. La deshonesta Hillary Clinton también jugó estas cartas muy fuerte y, como todo el mundo sabe, se fue abajo en llamas", continuó en otro tuit.

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018