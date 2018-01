Legisladores proponen prohibir que EEUU firme con Huawei y ZTE por espionaje

Un grupo de legisladores republicanos propusieron un plan para prohibir al Gobierno de Estados Unidos que firme contratos con las compañías chinas Huawei y ZTE, alegando la posibilidad de espionaje por parte de China, según informaron hoy medios locales.

La iniciativa del congresista conservador Mike Conaway, respaldado por cuatro compañeros de cámara y partido, pone en entredicho la fiabilidad de dos empresas que destacan por su auge en los últimos años en el mercado de la telefonía y de cualquier tecnología que derive de ellas.

"El comercio de tecnología china es un vehículo del Gobierno chino para espiar a las agencias federales de Estados Unidos, planteando una amenaza de seguridad nacional grave", explicó Conaway, autor de la proposición del Acta de Defensa de las Comunicaciones del Gobierno de Estados Unidos.

El legislador conservador por el Distrito 11 de Texas consideró que "permitir a Huawei y ZTE, y otras empresas relacionadas, acceder a las comunicaciones del Gobierno estadounidense sería invitar a la vigilancia china a todos los aspectos de nuestras vidas", según declaraciones recogidas en medios locales.

En 2012, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes elaboró un informe en el que señalaba a Huawei y ZTE como amenazas para la seguridad nacional, algo que ha sido rechazado por ambas firmas.

Según Conaway, la advertencia "está reemergiendo, ya que el Gobierno chino está volviendo a intentar situarse en la tecnología estadounidense".

Recientemente, la empresa proveedora de servicios de internet y telecomunicaciones AT&T canceló un acuerdo para vender uno de los últimos modelos de Huawei en el país, algo que algunos medios, como The New York Times y The Wall Street Journal, relacionaron con la preocupación de algunos congresistas por temas de seguridad relativos a la vinculación de Huawei con el Gobierno chino.

Por su parte, ZTE tuvo que afrontar una multa de 900 millones de dólares en 2017 tras admitir que había enviado equipamiento a Irán y Corea del Norte, violando las sanciones de Estados Unidos