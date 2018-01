Papa agradece presencia de bolivianos en Chile y alerta sobre explotación y discriminación a inmigrantes

El papa Francisco agradeció hoy "la presencia de tantos peregrinos de los pueblos hermanos de Bolivia y Perú" en Chile y alertó sobre la explotación e injusticias a los inmigrantes en la homilía que oficia en Playa Lobito, cerca de Iquique (norte), la última de su visita a ese país.

"No se pongan celosos- especialmente de los argentinos, que son mi patria. Gracias a los hermanos argentinos que me acompañaron en Temuco, en Santiago acá, en Iquique", dijo el sumo pontífice que con éste ha realizado seis viajes a América Latina y todavía no ha vuelto a su país.

Desde la medianoche, entre el mar y las montañas, los fieles -muchos menos de los previstos - aguardaban en la arena para asistir a la última misa de Francisco en Chile.

En esta región vecina de Bolivia, donde uno de cada diez ciudadanos es extranjero, el Papa alertó: "Estemos atentos a todas las situaciones de injusticia y a las nuevas formas de explotación", a la "precarización del trabajo", a que se "aprovechen de la irregularidad de muchos inmigrantes" y a la "falta de techo".

El pontífice dijo que en esa región chilena muchos inmigrantes viven en campamentos improvisados sin los servicios mínimos.

Para Amelia Mena, originaria de Santa Cruz en Bolivia, el racismo y la discriminación son los problemas más serios en esta zona.

Sentirse observada en los supermercados, ser consultada sobre si va a poder pagar lo que eligió son algunos hechos que Amelia y su tía Alba recuerdan de sus primeros pasos sobre el árido desierto de Atacama.

El color de la piel cuenta, asegura la mujer de 35 años, madre de dos hijos, que celebra la buena noticia del mes: la luz eléctrica regularizada llegó a su modesta casa, aún en construcción, y a la de sus vecinos.

Chile se ha convertido en los últimos años en receptor de inmigrantes, principalmente por su frontera norte, por donde se registra un intenso ingreso irregular de extranjeros.

Más de medio millón de extranjeros viven hoy en situación legal en ese país, según datos oficiales, un 3 por ciento de la población de 17,5 millones.

Antes de emprender viaje a Perú, donde realizará una visita de tres días, el pontífice iba a reunirse con víctimas de la dictadura (1973-1990) y almorzar con su séquito en Iquique.

Con información de AFP.