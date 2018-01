El Senado votará hoy para intentar reabrir el Gobierno estadounidense

El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos (EEUU), Mitch McConnell, anunció ayer que la Cámara Alta votará este lunes al mediodía un proyecto de ley para intentar reabrir la Administración Trump, cerrada parcialmente durante el fin de semana tras no aprobarse el viernes el presupuesto federal.

Los senadores someterán a votación un proyecto que permitirá mantener abierta la Administración federal estadounidense hasta el próximo 8 de febrero, precisó McConnell.

La propuesta daría más tiempo a republicanos y demócratas para negociar unos presupuestos definitivos para el año fiscal 2018, si bien no está claro que estén garantizados los 60 votos necesarios para aprobar esa iniciativa.

“Aún tenemos que alcanzar un acuerdo sobre el camino a seguir que sea aceptable para ambas partes”, advirtió el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, tras escuchar el anuncio de McConnell.

Ante el pleno de la Cámara Alta, McConnell intentó convencer a la oposición demócrata para que apoye el proyecto, al prometer que impulsará el debate sobre legislación para dar una solución a los jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”, que llegaron al país de niños, si antes del 8 de febrero no se logra ningún acuerdo.

El programa con el que el anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama, protegió a esos jóvenes de la deportación (DACA) expira este 5 de marzo, tras ser cancelado el pasado septiembre por el actual mandatario, Donald Trump.

De hecho, los demócratas impidieron el pasado viernes la aprobación de los fondos para financiar la Administración porque vincularon su apoyo a que Trump y los republicanos accedieran a regularizar a los cerca de 800.000 “soñadores” que viven en EEUU.

El anuncio del líder republicano del Senado fue el colofón de una jornada de frenéticas negociaciones en el Congreso para hallar una salida a la crisis.

MÁS DE LA JORNADA

Trump presiona a líderes republicanos. Donald Trump presionó ayer a los legisladores para salir del estancamiento en la negociación por el presupuesto, dijo que su partido debería recurrir a la denominada “opción nuclear” para forzar la reapertura del Gobierno.

Trump culpa a los demócratas. “Genial ver lo duro que están luchando los republicanos por nuestras FFAA y la seguridad en la frontera. Los demócratas sólo quieren que inmigrantes ilegales entren en masa en nuestra nación sin control”, afirmó en su cuenta de Twitter. “¡Si el punto muerto continúa, los republicanos deberían ir a por el 51% (opción nuclear)…”, agregó.

MARCHAS DE MUJERES TOMAN FUERZA EN EEUU

Las marchas de mujeres celebradas este fin de semana en varias ciudades de Estados Unidos, en coincidencia con el primer aniversario del Gobierno de Donald Trump, han supuesto un refuerzo para este movimiento social con miras a las elecciones legislativas de 2018.

La movilización política, ya sea a través del registro de votantes o de la inscripción como aspirantes a cargos de elección, ha sido la invocación de los actos de ayer, en especial en la concentración del Estadio Sam Boyd, en Las Vegas, que congregó a miles de personas.

Con la jornada de ayer, bajo el nombre “PowerToThePolls” (“ElPoderALasUrnas”), el movimiento “Marcha de las Mujeres” pretende enfocar la indignación hacia objetivos concretos, las legislativas de noviembre.

NETANYAHU DICE A ABÁS QUE DEBE REUNIRSE CON EEUU

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo ayer al presidente palestino, Mahmud Abás, que “quien no esté dispuesto a hablar con los (norte)americanos sobre paz es que no quiere la paz”.

“Tengo un mensaje para (el presidente palestino Mahmud) Abás: no hay alternativa al liderazgo de Estados Unidos en el proceso diplomático. Quien no esté dispuesto a hablar con los (norte)americanos sobre paz, es que no quiere la paz”, declaró el mandatario israelí en una reunión de embajadores en el Ministerio de Exteriores.

Con ocasión de la llegada del vicepresidente de EEUU, Mike Pence, a Israel, Netanyahu insistió a los países europeos para que tomen en serio “las palabras del presidente Trump”, con respecto al pacto nuclear de Irán.