El Papa intenta apagar la polémica a su regreso de América Latina

El papa Francisco, de regreso a Roma de su largo viaje apostólico en Chile y Perú, reconoció ayer a los periodistas que viajaban a bordo del vuelo papal que se equivocó en las palabras de apoyo que pronunció hacia el obispo chileno Juan Barros, acusado de haber encubierto durante años al sacerdote Fernando Karadima, declarado en 2011 por el Vaticano culpable de haber cometido abusos a menores.

“La palabra ‘prueba’ es la que me ha traicionado. Me he equivocado: no quería hablar de ‘pruebas’ sino de ‘evidencias’. Existe mucha gente que ha sufrido abusos que no puede tener pruebas, no las tiene. O quizá las tiene pero siente vergüenza y sufre en silencio”, explicó el Pontífice.

“Tengo que pedir perdón porque la palabra ‘prueba’ ha hecho daño a tantas personas que han sufrido abusos”, añadió.

Durante su viaje a Chile el Papa defendió ante los periodistas al cuestionado obispo Barros, asegurando que no existían pruebas contra el líder de la Diócesis de Osorno.

“El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, hablaré. No hay una sola prueba en su contra. Todo es una calumnia”, sostuvo.

Las afirmaciones del Pontífice fueron recibidas con indignación por las víctimas del sacerdote Karadima, que consideran a Barros cómplice de los abusos por no haber actuado contra él. Pese a las protestas de las víctimas, que desde hace años piden que el obispo sea apartado de la diócesis de Osorno, Barros estuvo presente en todos los actos del Pontífice durante su reciente viaje a Chile.

Participó en las misas que el Papa celebró en el Parque O’Higgins, en Santiago de Chile, en el aeropuerto Maquehue en Temuco y en la Playa Lobito en Iquique, provocando un profundo malestar entre gran parte de la población chilena.

La polémica por los abusos sexuales en Chile, que en su momento supuso un escándalo nacional para la Iglesia católica en el país latinoamericano, traspasó las fronteras con la llegada del Pontífice la pasada semana.

Las palabras de Francisco fueron criticadas incluso en el Vaticano. El cardenal de Boston, Sean O’Malley, presidente de la Pontificia Comisión para la tutela de los menores y muy cercano a Jorge Mario Bergoglio -es miembro del C9, el consejo de cardenales elegido por el Papa para la reforma de la Curia-, hizo público un comunicado oficial el pasado fin de semana donde reconocía que las afirmaciones de Francisco podían suponer “fuente de gran dolor para las personas que han sufrido abusos sexuales por parte de elementos del clero”.

El máximo responsable en el Vaticano en la lucha contra la pederastia aseguró que “expresiones que llevan el mensaje según el cual ‘si no puedes demostrar tus acusaciones, no puedes ser creído’, hacen sentir abandonadas a las personas que han sufrido reprobables violaciones criminales de su dignidad, y relegan a las víctimas en un exilio de descrédito”.

EXPLICA POR QUÉ CASÓ A ASISTENTES DE VUELO

Francisco defendió ayer su gesto de casar a una pareja de tripulantes del avión en el que viajaba a Iquique, Chile, dado que la Iglesia limita el tipo de lugares donde se puede celebrar una boda.

Manifestó que fue algo simple que hablaron durante el vuelo, que la pareja le explicó que estaban casados por lo civil y que cuando se fueron a casar por la Iglesia en 2010 un terremoto derrumbó el templo y que después, por circunstancias de la vida y la llegada de las dos hijas, lo fueron dejando.

“No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”, afirmó y entonces tras considerar “que estaban preparados y después de que hicieron el sacramento de la penitencia, los casé”, contó.

FRANCISCO AFIRMA QUE LA CORRUPCIÓN ES LA DESTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS

AGENCIAS

El Papa clamó ayer contra la corrupción, a la que definió como “ciénaga” de la que no es posible salir y que causa “la destrucción de la persona”.

“En Latinoamérica hay muchos focos de corrupción”, aseguró Francisco, que añadió que también existe en países de Europa, al responder a una pregunta de los medios sobre los casos de corrupción en Perú.

Dijo que estaba de “moda” ahora a hablar del caso Odebrecht (la constructora brasileña acusada de sobornar a Gobiernos de varios países de Latinoamérica), pero que esto era sólo un “botón de muestra” respecto a todo lo que existe.

“Todos somos pecadores (...) pero luego intentamos no volver a hacerlo. Yo al pecado no le tengo miedo, le tengo miedo a la corrupción, que te va viciando el alma y el cuerpo”, añadió. Para Jorge Bergoglio, “un corrupto está tan seguro de sí mismo que no puede volver atrás”.

En una charla con los obispos peruanos este domingo, el Papa consideró que la política en Latinoamérica está en decadencia y “muy enferma”, entre otras cosas, debido a la corrupción.

Afirmó que son corruptos “los empresarios que le pagan la mitad de su sueldo a los obreros” o “las amas de casa que piensan que es normal explotar a las mucamas (asistentes domésticas) con el sueldo o el modo de tratarlas”.