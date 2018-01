Trump ofrece colaboración en Davos, pero con “EEUU primero”

AFP y EFE

“Estados Unidos primero” pero no “Estados Unidos en solitario” ha sido el mensaje que el presidente Donald Trump trasladó ayer a la elite política y económica, a la que vendió sus éxitos económicos, pidió inversiones y brindó apoyo, pero a la que también dejó claro que se hará bajo sus reglas.

En su esperado discurso de cierre de la cuadragésima octava edición del Foro Económico Mundial, Trump sacó a veces el hombre de negocios que lleva dentro -al asegurar a los empresarios que “ahora es el momento perfecto para que ustedes lleven sus empresas, sus empleos y sus inversiones a Estados Unidos”-, y otras el político.

Consciente de que se encontraba ante un público que ha criticado su proteccionismo y aislacionismo y al que él, a su vez, ha atacado por elitista, el Presidente desplegó un mensaje de doble filo en Davos: defiende los intereses de los estadounidenses pero “reafirma la amistad y la cooperación de Estados Unidos para crear un mundo mejor”.

En lo económico, Trump, el primer presidente de Estados Unidos en hablar en Davos después de Bill Clinton en 2000, sacó a relucir el buen estado de la economía estadounidense, los récords que baten las bolsas y los “históricamente bajos” niveles de desempleo que él se atribuye tras un año en la Casa Blanca.

“Estados Unidos está abierto para el negocio y volvemos a ser competitivos”, aseguró el Mandatario, quien puso de ejemplo su rebaja fiscal, “la más grande en la historia de Estados Unidos”, que alivia a la clase media, a las pequeñas empresas y a las compañías grandes, tras recortar, entre otros, el impuesto de sociedades del 35 al 21 por ciento.

El fundador y director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, felicitó a Trump en nombre de los empresarios presentes en el gran auditorio del Centro de Congresos por “el paquete de rebaja fiscal histórico” adoptado por el Presidente.

Trump, que también destacó sus esfuerzos de desregulación, no se desvió en sus 15 minutos de discurso de su “Estados Unidos primero”, al afirmar que “siempre pondré a Estados Unidos primero”.

Pero a modo de apaciguamiento y para subrayar que no es tan aislacionista como el mundo cree, señaló que “ello no quiere decir ‘Estados Unidos en solitario’”, ni en lo económico -porque cuando su país crece también lo hacen los demás, reiteró- ni en lo político.

En todas las cumbres internacionales, dijo, su Administración no ha estado sólo presente, sino que ha impulsado el mensaje de que todos son “más fuertes cuando las naciones libres y soberanas cooperan en objetivos comunes y si cooperan en sueños compartidos”.

Pero enseguida volvió a la advertencia y al proteccionismo. Destacó que no permitirá que los demás prosperen incumpliendo las reglas del comercio.

Abuchado

El presidente Trump fue abucheado ayer en el Foro Económico en Davos cuando criticó de nuevo a la prensa, a la que calificó de “cruel”.

“Hasta que me convertí en político no me di cuenta de lo cruel, mala y falsa que puede llegar a ser la prensa”, manifestó el Presidente estadounidense respondiendo a una pregunta tras su discurso, provocando los abucheos de parte del público de la sala.

PRESIDENTE DE EEUU ENVÍA SALUDOS A ÁFRICA

Trump se reunió con Paul Kagame, el presidente de Ruanda y de la Unión Africana, y le pidió que transmitiera sus “afectuosos saludos” a los líderes africanos poco tiempo después de que calificara a algunas naciones africanas, así como a Haití y El Salvador, de “países de mierda”.

“No podré ir al discurso, tengo trabajo”, dijo la ruandesa Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam, que como otros líderes y empresarios africanos pidió boicotear su intervención.

Los suizos tampoco acogieron a Trump con los brazos abiertos y un grupo de activistas logró desplegar una enorme pancarta en la montaña rezando “Trump not welcome” (“Trump no es bienvenido”).

TRUMP ASEGURA QUE LAS INFORMACIONES SOBRE CESE DE MUELLER SON NOTICIAS FALSAS

AFP

El presidente Trump calificó de “noticias falsas” las informaciones según las cuales había ordenado el cese del fiscal especial Robert Mueller el año pasado y que sólo cambió de decisión ante la amenaza de dimisión de un alto funcionario.

“Noticias falsas. Noticias falsas. Típico del New York Times. Crónicas falsas”, manifestó Trump a los periodistas a su llegada al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Según el periódico estadounidense, Trump habría dado la orden de despedir a Robert Mueller en junio de 2017 pero el consejero jurídico de la Casa Blanca, Don McGahn, se opuso, asegurando que tendría “un efecto catastrófico” en la presidencia.

Sólo cambió de idea cuando McGahn anunció su intención de dimitir, según el periódico, que cita cuatro fuentes anónimas.

El diario Washington Post confirmó, citando dos fuentes anónimas, que Trump pensó en despedir a Mueller.

“McGahn no amenazó directamente a Donald Trump con dimitir pero se estaba planteando seriamente esta amenaza, según una persona cercana a los hechos”, señaló el periódico.

Mueller, un exdirector del FBI de 73 años, reputado por su probidad e independencia política, tiene desde el 17 de mayo de 2017 amplias competencias para investigar todo lo relacionado con la presunta injerencia rusa durante las últimas elecciones presidenciales.