Los frutos de la “Primavera Árabe” todavía no llegan a Oriente Medio

Una ola de agitación social vuelve a sacudir Túnez, el país que hace exactamente siete años desencadenó la llamada “Primavera Árabe” cuando se desembarazó del régimen del dictador Ben Alí.

La pasada semana, las manifestaciones contra el aumento de los impuestos recogida en la ley de los presupuestos de 2018 han desembocado en violentos enfrentamientos con la Policía en al menos una veintena de ciudades, todas ellas pertenecientes a regiones o barrios marginados.

Las movilizaciones han puesto contra las cuerdas al Gobierno, que se ha visto obligado a desplegar el Ejército en los puntos más calientes.

Siete años después del estallido que despertó la ola revolucionaria en el mundo musulmán, tan solo Túnez ha consolidado apenas su proceso democrático en el norte de África y Oriente Próximo.

Un informe de Amnistía internacional (AI) sobre la situación actual de los países de Oriente Medio que estuvieron involucrados en la “Primavera Árabe” da cuenta que las revueltas populares, si bien pudieron cambiar a los gobiernos, aún no se ha podido resolver los problemas sociales y económicos que afectan a las poblaciones.

La ciudadanía tunecina ha adoptado una nueva Constitución que protege muchos derechos humanos importantes, como la libertad de expresión y de reunión, y prohíbe la tortura. También ha elegido un nuevo Parlamento y un nuevo presidente. Han florecido las organizaciones de activistas y las ONG.

Algunos exaltos cargos han sido juzgados y encarcelados por su papel en la violenta respuesta a las protestas. Asimismo, se ha establecido una comisión de “la verdad y la dignidad” para abordar los crímenes cometidos en el régimen anterior, dice AI.

A pesar de algunos modestos avances, la situación sigue siendo delicada. Cientos de personas fueron arrestadas tras los atentados mortales reivindicados por el grupo armado autodenominado Estado Islámico. Muchos temían que las autoridades estuvieran abusando de las medidas de emergencia.

En julio de 2015, el Gobierno aprobó una draconiana ley antiterrorista que permite detener a personas sin cargos y sin acceso a asistencia letrada ni al exterior durante 15 días, lo que las expone a un mayor riesgo de sufrir torturas.

La libertad de expresión también está amenazada. Las autoridades han procesado a personas críticas, especialmente a aquellas que inciden en las fuerzas de seguridad. Los activistas de derechos humanos, profesionales de la abogacía y periodistas reciben cada vez más críticas por expresar su opinión.

Siria

Más de 250.000 personas han perdido la vida de manera violenta, según la ONU. Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad son práctica generalizada.

Desde entonces, más de 11 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus casas, incluidos alrededor de siete millones de personas dentro de Siria y más de cuatro millones que actualmente se refugian en el extranjero, la mayoría en Turquía, Líbano y Jordania. Decenas de miles de personas refugiadas sirias también han huido a Europa, a menudo arriesgando sus vidas en el proceso.

Además, el grupo armado autodenominado Estado Islámico ha bombardeado zonas civiles y matado a numerosos civiles y presos. El grupo ha secuestrado, torturado y ejecutado a periodistas, activistas pacíficos y otras personas consideradas opositoras.

Otros grupos armados, incluido Yabhat al Nusra, también han atacado zonas civiles, han secuestrado a personas que consideraban opositoras y han matado a personas cautivas.

OTROS REGÍMENES NO TUVIERON “PRIMAVERA”

En otra de las innumerables interpretaciones acerca de la “Primavera Árabe” se subraya que este particular virus estacional ha infectado sobre todo a gobiernos republicanos, al menos en la forma, y dejado inmunes a monarquías, emiratos, sultanatos y otras supervivencias medievales.

Se han mantenido incólumes Arabia Saudita, Jordania, Kuwait, Qatar, entre otros regímenes autoritarios del amplio Oriente Medio.

El hecho de que varios de estos países sean más funcionales para la visión y misión global de las potencias occidentales puede ser la respuesta al por qué no les afectó la “primavera”.

SALE UN DICTADOR, PERO LLEGA OTRO

Al estallar la “Revolución del 25 de enero” en 2011, el Gobierno de Hosni Mubarak respondió con mano dura las protestas. Al menos 840 manifestantes perdieron la vida y más de 6.000 resultaron heridos en 18 días.

En julio de 2013, el Ejército lanzó una brutal campaña de represión contra los detractores, que incluían a los simpatizantes de Morsi y a la Hermandad Musulmana, un grupo social y político que ganó las elecciones presidenciales y parlamentarias en 2011 y 2012. La represión ha continuado durante el Gobierno del general Abdel Fatah al Sisi, que fue elegido presidente en mayo de 2014, y ahora anunció su reelección.

INTERNET JUGÓ UN PAPEL CLAVE EN LAS REVUELTAS

El internet en los últimos años ha jugado un papel muy importante en el mundo de las comunicaciones, influye tanto que ha logrado formar revoluciones; la manifestación de “Los Indignados” en España” y la “Primavera Árabe”. Estas revueltas son ejemplos claros de la importancia y la incidencia del internet y las redes sociales en la sociedad actual.

Los tunecinos en las calles eran reprimidos violentamente y los medios de comunicación no daban cobertura a estas manifestaciones porque en ese país no existía la libertad de prensa. Sin embargo, los manifestantes publicaron fotografías y videos en redes sociales para denunciar los atropellos del Gobierno. Las herramientas digitales también les permitieron organizarse y engrandecer la protesta.

Las publicaciones y la influencia de las redes sociales quizá sirvieron de motivación para alzar la voz de rebeldía en el mundo árabe, la red se convirtió en una forma de conectar con el exterior y de salvar el bloqueo informativo impuesto por el régimen de Ben Ali.

El papel que Internet juega en estas revoluciones y las redes sociales está siendo ampliamente discutido entre quienes lo defienden como gran causa de las revueltas y quienes lo citan simplemente como un cambio en los medios de comunicación y nunca como una causa profunda. En cualquier caso, la rápida comunicación a través de la red ha servido para que tengan unas características propias, como la espontaneidad y la ausencia clara de liderazgo.

SIN GADAFI LIBIA SIGUE PROFUNDAMENTE DIVIDIDO

Un levantamiento inicialmente pacífico en Libia se transformó rápidamente en un conflicto armado con intervención militar occidental y, finalmente, terminó con la de octubre de 2011. Posteriormente, los sucesivos gobiernos han sido incapaces de impedir que los combatientes de las recién formadas milicias anti-Muamar Gadafi cometan crímenes, por los que no han comparecido ante la justicia.

El país continúa profundamente dividido y desde mayo de 2014 está sumido en un nuevo conflicto armado.

Todas las partes han cometido crímenes de guerra y abusos graves contra los derechos humanos, tales como ataques directos e indiscriminados contra la población civil.

El Estado Islámico tomó algunas áreas donde ha llevado cabo asesinatos en forma de ejecuciones públicas, en ocasiones dejando los cadáveres de las víctimas expuestos ante el público. Las personas migrantes y refugiadas se enfrentan a graves abusos. Miles de personas han intentado salir de Libia y cruzar el mar Mediterráneo hasta Europa en precarias embarcaciones .

MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN ENCENDIÓ LA MECHA

En enero de 2011, estallaron protestas multitudinarias cuando el presidente Alí Abdulá Salé intentó modificar la Constitución para permanecer en el poder de manera vitalicia. Siguieron meses de agitación política durante los cuales las fuerzas gubernamentales mataron a cientos de manifestantes.

En un acto celebrado el 18 de marzo de 2011 en Saná, que se conocería como “Viernes de la Dignidad”, unas 50 personas murieron y cientos más resultaron heridas cuando hombres armados, entre ellos francotiradores situados en las azoteas de los edificios circundantes, dispararon contra los manifestantes.

El presidente Salé se vio obligado a dimitir en febrero de 2012, iniciándose a partir de ese momento un proceso de transición con esperanzas de reformas sustanciales. Pero, el proceso se torció en septiembre de 2014, cuando los huzíes, grupo armado cuyos miembros profesan el islam chií zaidí, entraron en Saná con la ayuda de fuerzas leales a Salé.

Al final, el presidente Abd Rabu Mansur Hadi y su Gobierno se vieron obligados a dimitir a comienzos de 2015. Posteriormente, una coalición militar compuesta por al menos 10 Estados árabes y dirigida por Arabia Saudí inició ataques aéreos contra los huzíes, envió tropas terrestres e impuso un bloqueo aéreo y marítimo.

La coalición dirigida por Arabia Saudí ha llevado a cabo ataques aéreos indiscriminados , ha atacado a la población civil y ha matado a más de 2.000 personas.

ARGELIA PUDO EMBESTIR LA OLA DE MANIFESTACIONES

El presidente Abelaziz Buteflika, que llevaba 12 años en el poder, consiguió vadear la ola de manifestaciones sin emprender grandes cambios.

“Se ha revisado la Constitución en 2016”, señala el director del sitio digital TSA, Lounes Guemache, “pero sin que haya una evolución democrática ni un proceso de apertura”.

“Prueba de ello”, añade, “es que en las próximas presidenciales, que se celebrarán en 2019, sólo hay dos opciones: o se presenta Buteflika en un quinto mandato (a pesar de que no se dirige directamente a la nación desde 2012) o saldrá designado el hombre al que el llamado “poder” elija como candidato.

Sin embargo, el impacto de la “primavera árabe” tuvo una consecuencia económica evidente.

“El Gobierno”, añade Guemache, “autorizó a partir de 2012 una importante subida de salario. Como consecuencia, aumentó el consumo y también las importaciones. También se produjo una política muy generosa en materia de viviendas y de créditos para que los jóvenes fundaran empresas”.

OPINIÓN

Alfredo Jiménez Pereyra. Editor Mundo

El descontento social sigue latente en Túnez

En 2011, la “Revolución del Jazmín” acabó con el Gobierno del presidente tunecino Ben Ali y su ejemplo se extendió rápidamente a Egipto, Libia, Yemen y Siria en una oleada de revueltas populares que llegó a conocerse mundialmente como “Primavera Árabe”, movimiento que acabó con todos los presidentes menos con el sirio Bachar al Asad, que sigue gobernando una Siria destrozada por una guerra civil.

Los tunecinos fueron capaces de derrocar a un dictador, y ahora se enfrentan a un Gobierno que ha logrado un gran consenso parlamentario pero que no la de sus ciudadanos. A siete años de la “Revolución del Jazmín” la economía tunecina no arranca, el desempleo es crónico entre los más jóvenes y el turismo no se recuperan debido a la amenaza de atentados yihadistas.

Datos: Agencias e Internet