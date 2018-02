Correa denuncia asedio de una turba en una emisora

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa salió ayer de la emisora del municipio de Quinindé, en la provincia de Esmeraldas (noroeste), donde denunció que permaneció retenido debido al asedio de una turba, mientras hacía declaraciones sobre su campaña por el “No” a la consulta popular impulsada por el Gobierno.

“Piedras, palos, huevos, tratan de incidentar nuestra visita”, declaró a Efe Correa en conversación telefónica, poco después de salir de las instalaciones de la radio donde estaba dando una entrevista en esa localidad.

El exmandatario acusó al Alcalde de la localidad de Quinindé de convocar a los participantes en la turba, que rodearon la emisora y lo mantuvieron retenido en contra de su voluntad.

El político precisó que entre los asaltantes, “había guardaespaldas armados con pistolas de 9 milímetros, que se pueden identificar” y citó entre ellos a funcionarios del propio municipio y simpatizantes del extinto grupo MPD (Movimiento Popular Democrático), hoy conocido como Unidad Popular.

La comitiva del expresidente ha sido objeto de agresiones con huevos, piedras o basura en distintos puntos de su recorrido por las provincias de Esmeraldas, Manabí y Los Ríos.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, entre otras autoridades del país, rechazaron ayer cualquier tipo de violencia a raíz de las agresiones que sufrió la comitiva de Correa.

“Lo dije el lunes y hoy insisto: somos un país de paz. Mantengamos el espíritu de solidaridad, de unión y de esperanza”, escribió el jefe de Estado ecuatoriano en Twitter.

CONFIRMA QUE NO SUFRAGARÁ EL DOMINGO

Correa, que defiende el “No” en la consulta popular que impulsa su predecesor y hoy adversario político, Lenín Moreno, no ejercerá su derecho y obligación al sufragio en este país, por estar inscrito en Bélgica.

“Lamentablemente, me he inscrito en Bélgica. No sabía que iba a venir pero ya estoy aquí, no puedo regresar”, acallando informaciones no contrastadas que en los últimos días apuntaban a que podría viajar al país europeo para votar.

El sufragio es de carácter obligatorio en Ecuador y por ello, Correa tiene previsto presentarse ante la junta electoral del voto, con el objeto de obtener un certificado que justifique su ausencia en Bruselas, donde tiene fijada su residencia desde que se trasladara a vivir allí.