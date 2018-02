Oposición venezolana desmiente a Maduro sobre acta de diálogo

El portavoz de la oposición en el diálogo con el Gobierno venezolano, Julio Borges, aseguró ayer que es falso que el presidente Nicolás Maduro tenga una “fotocopia” del acta de los avances en el diálogo y reiteró que no se ha firmado un preacuerdo, tal y como lo afirmó este miércoles el gobernante.

“Nadie tiene fotocopia de eso, es una enorme mentira que el Gobierno diga eso”, dijo Borges al rechazar las declaraciones de Maduro, quien aseguró el miércoles que la oposición y el chavismo habían firmado un preacuerdo en la reunión de República Dominicana y que tenía una copia a la que había hecho “correcciones”.

El Gobierno y la oposición venezolana acordaron este miércoles realizar consultas en los próximos días en Caracas para poder reanudar el próximo lunes en Santo Domingo el diálogo en busca de un acuerdo que ponga fin a la creciente crisis política y económica en ese país.

El miércoles, tras cerrarse otro encuentro de la oposición y el chavismo, en el marco del diálogo iniciado en diciembre pasado, el Presidente dominicano sostuvo que se firmó “un acta con los avances de la agenda” de las conversaciones e indicó que quedan asuntos pendientes que deben ser discutidos en Caracas durante estos próximos días.

Golpe a la oposición

La intransigencia gubernamental pone a la oposición ante una decisión histórica: participar en unas elecciones llenas de ventajismo oficialista y de trampas o promover la abstención. Una estrategia unitaria sobre la que ya cabalgan los llamados “caballos de Troya” del Gobierno, candidatos dispuestos a lanzarse para que Maduro tenga un rival dócil.

“Las elecciones sin garantías son trampa cazabobos. Maduro no tiene posibilidad de ganar una elección limpia”, insistió el miércoles el diputado Luis Florido, que participó en las cuatro rondas previas de diálogo, pero que junto a su partido, Voluntad Popular (VP), no acudió en esta ocasión.

Todas las expectativas se conjuran en contra de la oposición, que no tiene ni candidato ni tampoco un discurso común.

“Un acuerdo perfecto no es factible. Un buen acuerdo es poco probable. Bajo estas circunstancias, el éxito en la República Dominicana no es un acuerdo maltrecho, sino que no alcanzando alguno, quedan las bases para el no reconocimiento internacional de elecciones”, dijo el politólogo Félix Seijas, director de Delphos.

La comunidad internacional, con excepción de Rusia y los aliados bolivarianos, no reconoce el proceso presidencial acelerado por el chavismo ni tampoco lo hará con quien resulte ganador. Incluso Chile, que permanecía como único país acompañante del diálogo tras la retirada de México, anunció ayer que suspendió “indefinidamente” su participación en el proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, por considerar que han surgido obstáculos que impiden garantizar elecciones democráticas, señaló el subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros.

El precandidato presidencial venezolano Henri Falcón propuso ayer a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de la que forma parte, definir mediante encuestas un aspirante unitario para enfrentar a Maduro, en las elecciones presidenciales que se harán antes de mayo.

“Nosotros estamos planteando una cesta (grupo) de encuestas, teniendo como garantes, como veedores del resultado de esos estudios de opinión nada más y nada menos que a la Conferencia Episcopal y a la Asociación de Rectores”, dijo Falcón.

SUGIEREN QUE MADURO SE EXILIE EN CUBA

El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, sugirió ayer la posibilidad de que Maduro abandone la presidencia de Venezuela y se exilie en Cuba si la situación continúa deteriorándose.

Dijo creer que habrá un cambio de Gobierno en Venezuela y expresó su expectativa de que ocurra de manera pacífica, pero señaló que la política exterior estadounidense no busca reemplazar a Maduro.

JORGE ARREAZA LLEGA A CUBA

El ministro venezolano de Exteriores, Jorge Arreaza, llegó ayer a La Habana como primera escala de su gira por América Latina y el Caribe para fortalecer la “unión solidaria y soberana”.

“Cuba y Venezuela estamos en el ojo del imperialismo, más aún en esta nueva etapa”, declaró el canciller Arreaza a medios locales tras su llegada a La Habana.