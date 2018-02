El 53 % de los peruanos quiere que Kuczynski renuncie a la Presidencia

El 53 por ciento de los peruanos quiere que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczysnki, renuncie a la Presidencia del Perú cuando apenas lleva en el cargo un año y medio de los cinco que tiene su mandato, según una encuesta publicada hoy.

El sondeo de la encuestadora Datum para el diario Perú21 indicó que el 43 por ciento de los peruanos prefiere que Kuczynski continúe como presidente de la república, mientras que un 4 por ciento no emitió opinión al respecto.

El 51 por ciento de los encuestados consideró que la situación política de Perú empeorará si Kuczynski continúa como presidente, mientras que un 39 por ciento también opina que esa circunstancia repercutirá en la situación social y un 33 % piensa lo mismo respecto a la economía.

No obstante, el 48 por ciento cree que Kuczynski, de 79 años, terminará su mandato presidencial, que culmina en 2021, año del bicentenario de la independencia de Perú, frente a un 43 por ciento que cree que no lo acabará y un 9 por ciento que no respondió a la pregunta.

La misma encuesta reflejó que la desaprobación del gobernante peruano es del 73 por ciento, dos puntos porcentuales menos que en el pasado mes de enero, los mismos que aumentó en su aprobación para subir al 22 por ciento.

Asimismo, el 65 por ciento de los encuestados no cree que el nuevo Consejo de Ministros nombrado en enero sea el "gabinete de la reconciliación", como lo denominó el propio Kuczynski a raíz de la división social creada después de que la pasada Navidad indultara al expresidente Alberto Fujimori de la condena que cumplía en prisión por delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, Kuczynski afirmó este sábado a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) que los únicos que siguen sin estar reconciliados con el indulto son "grupos de extrema izquierda".

Además de por el indulto, la popularidad del mandatario peruano cayó considerablemente en los últimos meses por sus presuntas implicaciones dentro del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica.

Los nexos de Kuczynski con la empresa brasileña motivaron en diciembre una votación en el Congreso para destituirlo de la que se salvó gracias a la abstención de diez parlamentarios fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo del expresidente, quien le había pedido liberar a su padre de prisión, lo que hizo tres días más tarde.

La gerente general de Datum, Urpi Torrado, destacó en una columna que el deseo de que Kuczynski dimita llega a alcanzar el 60 por ciento de los peruanos en los sectores más populares y, ante ese escenario, "es muy difícil remontar estas cifras o recuperar la expectativa y confianza que tuvo al inicio de su gestión".

La encuesta se realizó entre el 26 y 30 de enero a 1.200 personas de entre 18 y 70 años de las áreas urbanas y rurales de Perú, con un margen de error del 2,8 % y un nivel de confianza del 95 %.