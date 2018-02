Devastación tras cinco días de bombardeos sirios contra rebeldes

El régimen sirio reanudó ayer los bombardeos sobre Guta Oriental, bastión rebelde cerca de Damasco, en una operación aérea que cumple cinco días con más de 220 muertos, dejando al descubierto la impotencia internacional frente a este conflicto.

Después de una pausa breve, los bombardeos volvieron a caer en varias localidades de la inmensa región de Guta Oriental, cerca de Damasco y donde se encuentran unos 400.000 habitantes asediados en pésimas condiciones.

Desde el lunes, miles de familias se han refugiado en albergues improvisados, mientras que los médicos y los socorristas están desbordados por la afluencia de víctimas, con decenas de muertos y heridos a diario, entre ellos mujeres y niños.

A pesar de la devastadora violencia, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU no lograron el jueves alcanzar un acuerdo sobre una posible tregua humanitaria en el país, que reclaman las agencias del organismo, bloqueadas sin poder prestar ayuda de emergencia dada la crítica situación.

Ayer, el presidente francés Emmanuel Macron, exhortó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a “hacer todo lo necesario” para que el régimen sirio ponga fin a “la degradación insostenible” de la situación humanitaria y expresó su preocupación ante el posible uso de cloro contra civiles, indicó un comunicado de la presidencia francesa.

En Duma y Hammuriye, los habitantes aprovecharon unas horas de calma para salir a la calle a limpiar los escombros delante de sus casas o negocios.

Otros intentaron salvar sus pertenencias entre la destrucción o abastecerse de lo que puedan encontrar en los mercados locales.

Pero de pronto, desde los altoparlantes de las mezquitas empezaron a lanzar advertencias de los ataques: “Un avión en el cielo. Evacúen las calles”, pidieron. Poco después, los bombardeos se sentían en la localidad de Arbin, donde unos 20 civiles murieron el jueves.

Desde el lunes, 229 civiles, entre ellos 58 niños, murieron por las bombas del régimen contra Guta Oriental, indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH). Otros cientos resultaron heridos.

Según la oenegé CARE International, los ataques aéreos del régimen sirio en Guta Oriental impiden las operaciones de socorro de las organizaciones locales, que son vitales para sus habitantes.

“Nuestros socios tienen muchas dificultades para desplazarse en el terreno, ¿cómo van a lograr acceder a las personas vulnerables?”, se preguntó Joelle Bassoul, responsable de comunicación de la oenegé en Siria.

“Si no hay un cese al fuego, si no se escucha todo esto, no podemos imaginar la magnitud del desastre humanitario” que se acerca, advirtió.

Se supone que la región de Guta es parte de las cuatro zonas llamadas de “distensión”, establecidas el año pasado en un acuerdo entre los principales actores internacionales para reducir los combates y la violencia en el país.

220 muertos en cinco días. Feroces bombardeos por parte del régimen del presidente Bachar al Assad contra las bases de los rebeldes sirios.

CAPTURAN A LOS “BEATLES YIHADISTAS”

Ya no queda ningún Beatles del EI en libertad. El cuarteto de asesinos y torturadores fue bautizado así por sus propios cautivos debido a su marcado acento británico. Alexanda Kotey (de 34 años) y El Shafee Elsheikh (de 29) fueron capturados en el noreste de Siria.

SENADOR KAINE

Apoyan bombardeo sobre Siria. El senador demócrata Tim Kaine exigió ayer al Gobierno de Estados Unidos que comparta con el Congreso un informe jurídico sobre la decisión del presidente Donald Trump de bombardear a fuerzas del régimen del líder sirio Bachar Al Assad.

Pide publicar memorando. “El hecho de que exista un extenso memorando con una detallada justificación legal que no ha sido compartido con el Congreso, o con el pueblo estadounidense, es inaceptable”, denunció Kaine.

Carta al Secretario de Estado de EEUU. El legislador de la oposición ha escrito una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson, en la que le solicita que el Gobierno proporcione “inmediatamente” dicho informe.

Aspirante a la vicepresidencia. Kaine, fue en 2016 aspirante a la vicepresidencia de Estados Unidos como parte de la candidatura de Hillary Clinton.