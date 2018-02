CIA niega que espías estadounidenses hayan sido estafados

Washington

La CIA negó rotundamente ayer un reporte periodístico según el cual un misterioso ciudadano ruso habría estafado por 100.00 dólares a la agencia de inteligencia estadounidense tras ofrecer supuesta información comprometedora sobre el presidente Donald Trump.

La agencia de inteligencia, que rara vez emite comentarios sobre sus asuntos, negó un artículo de The New York Times y otro similar publicado en el diario en línea sobre seguridad nacional The Intercept. “La historia de ficción sobre que la CIA fue estafada por 100.000 dólares es evidentemente falsa”, dijo la Agencia Central de Inteligencia en un comunicado.

“Las personas estafadas aquí fueron James Risen y Matt Rosenberg”, añadió la CIA, al citar a los reporteros del Times y The Intercept respectivamente.

Ambos artículos fueron divulgados el viernes.

Trump se refirió ayer al artículo del Times, medio al que suele atacar por publicar “noticias falsas”. “Un ruso vendió secretos falsos sobre ‘Trump’ a Estados Unidos”, escribió el Mandatario en Twitter, pidiendo que se “drene el pantano”, en referencia a lo que el considera una reforma necesaria en las instancias de inteligencia del país.

La historia publicada asegura que agentes de la CIA pasaron buena parte de 2017 intentando recuperar a través de su “contacto” ruso programas de espionaje informático robados a la NSA, la agencia de seguridad nacional estadounidense.

El ruso, que no es identificado pero que se dice tiene lazos con redes de cibercriminales y con la inteligencia rusa, intercambia con los estadounidenses para ofrecerles las herramientas robadas. Según el Times, los estadounidenses estaban “desesperados” por recuperarlas.

En EEUU se realiza una investigación sobre posibles vínculos entre la campaña presidencial de Trump y Moscú.