Macron: Francia “atacará” si se prueba ataques químicos

EFE y AFP

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseveró que su país atacará en Siria en caso de que se demuestre que el régimen haya utilizado armas químicas contra su población civil, extremo que los servicios franceses aún no han logrado confirmar.

En un encuentro con la prensa, Macron también aludió a asuntos domésticos y anunció que tiene la intención de restablecer un servicio militar obligatorio con una duración de entre tres y seis meses al tiempo que defendió a sus dos ministros que están salpicados por casos de acoso sexual: el de Ecología, Nicolas Hulot, y el de Hacienda, Gérald Darmanin.

“Nosotros atacaremos los lugares donde esos envíos (de armas) se realizan o donde se organizan. Esa línea roja será respetada”, afirmó el Jefe de Estado francés, quien aclaró que aún no ha podido comprobar que el régimen de Bachar Al Asad haya utilizado armas químicas prohibidas contra su población.

“En cuanto se tengan las pruebas, haré lo que he dicho” advirtió el mandatario, en alusión a amenazas contra el régimen sirio formuladas en el pasado.

De todas formas, “la prioridad es la lucha contra los terroristas, los yihadistas”, agregó.

“Sabremos caracterizar las cosas antes del fin del conflicto”, reflexionó Macron, en alusión a esas acusaciones de uso de armas químicas, formuladas en especial por Estados Unidos. Si las pruebas llegan después del final del conflicto “eso corresponderá a la justicia internacional”, añadió.

Macron abogó por otro lado por celebrar una reunión internacional sobre Siria, de ser posible “en la región”.

Preocupación

Estas declaraciones se producen unos días después de que Macron hablase por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, ante quien el mandatario francés expresó su “preocupación” por los indicios que implican al Asad en ese tipo de ataques.

“Se lo he vuelto a comentar al presidente Putin, al que le he dicho que tiene que ser muy claro con el régimen sirio, que alega no utilizar armas químicas (…), pero nosotros estamos vigilantes”, agregó.

Damasco ha sido acusado esta última semana de haber atacado con armas químicas sobre todo la parte de Guta oriental, a las afueras de Damasco.

Rusia contra EEUU

Estados Unidos tiene la intención de quedarse para siempre en Siria, pese a que su objetivo declarado al intervenir en el país árabe era en un principio luchar contra el Estado Islámico (EI), denunció ayer el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

“Tenemos la sospecha, en base a varios indicios, de que Estados Unidos quiere quedarse (en Siria) por mucho tiempo, si no para siempre”, dijo el jefe de la diplomacia rusa tras reunirse en Moscú con su colega belga, Didier Reynders.

Cuando hace varios años encabezó una coalición militar internacional en Siria, Washington aseguró que su único objetivo era acabar con los yihadistas, pero ahora esgrimen otros objetivos para justificar su permanencia en ese país, dijo Lavrov.

“Dicen que su presencia es necesaria no sólo mientras se cumplen todos sus objetivos militares, sino hasta que se ponga en marcha un proceso político que debe acabar con una transición aceptable para todos, léase para EEUU, o sea, con un cambio de régimen”, subrayó.

Esta política, denunció Lavrov, se lleva a cabo “sin el consentimiento” del Gobierno sirio, “al igual que las acciones de la coalición liderada” por Washington.

EEUU LLAMA A CENTRARSE EN EL EI

El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, llamó ayer, en Kuwait, a la coalición internacional contra el grupo Estado Islámico (EI) a no bajar la guardia ante la amenaza yihadista, advirtiendo que la ofensiva turca en Siria había debilitado este combate.

La reunión de esta coalición antiyihadista dirigida por Estados Unidos coincide con el segundo día de una conferencia internacional sobre la reconstrucción de Irak, organiza en Kuwait.

“Cuando lanzamos nuestra operación” en 2014, “el EI prosperaba”, recordó Tillerson. “Hoy, el EI está perdiendo”, afirmó ante representantes de los 74 países e instituciones miembros de la coalición.

Pero aunque “cerca del 98 por ciento del territorio antes controlado por el EI en Irak y Siria fue liberado”, el grupo yihadista “sigue siendo una amenaza grave”, advirtió.

En este periodo post-EI, las nuevas tensiones en Siria, especialmente con la operación turca contra el enclave kurdo de Afrin, en el noroeste, complican la estrategia de Estados Unidos.