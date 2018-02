Tabarnia busca independizarse del secesionismo de Cataluña

Los impulsores de Tabarnia, plataforma contraria al secesionismo catalán, convocaron para el próximo domingo 25 una multitudinaria manifestación en Barcelona en defensa de la libertad.

Según los medios españoles, Tabarnia cobró fuerza a finales de 2017, en el marco del contencioso político y social generado por las aspiraciones independentistas de una parte de los catalanes.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

La plataforma “Barcelona is not Catalonia” (Barcelona no es Cataluña), contraria al separatismo oficial catalán, es la que acuñado el término sobre el que se discute —de momento sólo en Internet— que consiste, básicamente, en la petición de una nueva autonomía, separada de la actual Cataluña, y formada por parte de Tarragona y Barcelona para “aislarlas de la amenaza separatista”, dijeron sus impulsores al diario El País.

El análisis de los resultados de las elecciones del 21 de diciembre de 2017 (21-D) muestra un apoyo superior al independentismo catalán en las provincias de Girona y Lleida que en las de Barcelona y Tarragona.

La diferencia es de casi 20 puntos porcentuales entre Barcelona y Girona. Un argumento más para que la plataforma “Barcelona is not Catalonia” insista en su propuesta de crear una nueva comunidad autónoma, Tabarnia, que agrupe a Barcelona y Tarragona, separándose así de la “amenaza separatista” y de la “Cataluña rural y pobre”, que representarían Girona y Lleida.

Sus argumentos son idénticos a los que recurren los independentistas para impulsar la independencia de Cataluña.

“El término Tabarnia es un neologismo para denominar a los territorios costeros entre Tarragona y Barcelona que comparten características y anhelos comunes, claramente diferenciados del resto de la comunidad autónoma”, explican en su página web.

La lista de esos hechos diferenciales, aseguran, la componen “una alta densidad de población; intensa relación comercial con el resto de España; orgullo por el bilingüismo; mentalidad abierta, mayor renta y mayoría de votos no separatistas”.

Pero los agravios van más allá y los defensores de Tabarnia —algunos miembros de la asociación antiseparatista Societat Civil Catalana se han hecho eco— esgrimen razones similares para la escisión de Cataluña de las que argumentan los partidarios de la independencia de España.

El analista político Roberto Covarrubias Núñez indicó que lo pasa en Cataluña es inusual y preocupante.

“Es lamentable que regiones españolas busquen independizarse como dé lugar”, dijo.

La productiva Tabarnia, continúan sus promotores, se contrapondría a la Cataluña subsidiada. Los agravios también se extienden a la ley electoral, ya que consideran que es injusta para la provincia de Barcelona.

“Aquí para conseguir un diputado necesita 46.000 votos. En Lérida, 20.000”, dicen. Los partidos catalanes han sido incapaces de pactar una nueva norma electoral y la vigente fue aprobada por las Cortes Españolas en 1985.

“Nosotros pensamos que si se consuma o no el golpe de Estado que pretende hacer Carles Puigdemont, a Tabarnia no le interesa continuar en Cataluña”, sostienen los promotores de la idea en su página web.

También se apuntan a hacer un referendo sobre su posible escisión. Proponen como fecha octubre de 2019. Pero no especifican bajo el amparo de qué legalidad.

A muchos perfiles en redes sociales les ha bastado hacer ese canje de palabras para incomodar a los independentistas.

Los mismos argumentos económicos, culturales, demográficos, étnicos, valen para defender, sin tocar apenas palabras, la escisión de Barcelona y Tarragona de una supuesta Cataluña independiente, y su reingreso en España como autonomía.

DATOS

Segregación ideológica. La idea de Tabarnia como un territorio catalán que se mantiene en España frente al secesionismo promovido por una parte de esa región se plantea como una respuesta a lo que sus promotores consideran una segregación ideológica de los separatistas. Tabarnia es un hipotético lugar formado por comarcas de las provincias de Tarragona y Barcelona, de ahí deriva su nombre.

Albert Boadella, artífice del movimiento. Una de las caras visibles de ese movimiento es el catalán Albert Boadella, un autor y director teatral famoso por sus polémicas y por ir a la contra, primero contra el franquismo y luego contra los nacionalistas de esa región.

Califica a Puigdemont de “aprovechado”. Boadella vaticinó a Efe que el proceso independentista acabará “mal o muy mal” y tildó al expresidente regional Carles Puigdemont, huido de la Justicia, de “aprovechado”.

Datos: Agencias e Internet