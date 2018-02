Cientos de miles de estudiantes claman en EEUU “Nunca más”

Con la mira puesta en los legisladores y políticos estadounidenses, la campaña nacional de estudiantes contra la armas “NeverAgain” (Nunca más) aumenta la presión con movilizaciones en Florida, escenario el pasado 14 de febrero de una matanza en un instituto de enseñanza secundaria.

Durante las protestas los alumnos escribieron unas 500 cartas a congresistas.

“No quiero pensar que cada vez que estoy sentada en clase yo puedo ser la próxima víctima”, dijo una de las estudiantes, mientras otra señalaba que “ningún chico tiene por qué tener armas de asalto en la escuela”, reseñó la AFP.

Con los ojos puestos en una marcha nacional prevista para el próximo 24 de marzo en Washington, los estudiantes del movimiento “NeverAgain” están dispuestos a no cesar en sus manifestaciones.

Yamilet Hernández, profesora de francés y español en Miami Dade College e Immaculata La Salle High School, indicó a Los Tiempos que miles de familias en Florida están viviendo una pesadilla tras la matanza.

“El jueves, un día después de la matanza, llegué a la escuela y el mundo se me derrumbó. ¿Cómo había podido reaccionar así, por Dios? ¿Cómo habíamos podido reaccionar con semejante naturalidad a algo que era el tsunami de todos los horrores?”, se pregunta Hernández cuando las autoridades nacionales no se pronunciaron respecto a la venta y tenencia de armas.

“Comenzó la catarsis. Una colega le dio nombre y justificación a mi depresión. Cuando comenzamos a considerar como normal algo que, evidentemente no lo es, estamos en presencia del PTSD (post traumatic stress disorder, en inglés)”, sostuvo a Los Tiempos la profesora.

La desesperación en la sociedad aumentó más cuando en las radioemisoras locales se emitieron noticias sobre la posibilidad de armar en las escuelas a los profesores y personal de limpieza.

“Todo lo contrario de lo que aspiran los jóvenes y niños que han marchado a Tallahassee en búsqueda de soluciones definitivas a tanta violencia. Ellos están en lo correcto. Y no están haciendo lobby ni han sido adoctrinados, como algunos prefieren pensar. Están hartos de políticos corruptos que se dejan comprar por asociaciones como la Asociación Nacional del Rifle (NRA)”, dijo Hernández.

Defensor extremo

James Nava, especialista en estrategia militar y operaciones especiales, señaló en su cuenta de Twitter que en estos tiempos de cobardía social políticamente correctos, en los que mucha gente tiene miedo a hablar de forma clara y expresarse con libertad, se agradece mucho tener un presidente como Donald Trump que tiene el valor y el coraje de llamar a las cosas por su nombre, ya sean noticias falsas, Estado corrupto, terrorismo islamista o en declararse amigo de los defensores de la Segunda Enmienda de la Constitución.

Trump sugirió el miércoles pasado la posibilidad que algunos profesores o trabajadores de las escuelas del país puedan portar armas de manera oculta para responder rápidamente si se produce un tiroteo, además de aumentar la edad mínima para comprar legalmente un arma.

“Los profesores tendrían un permiso especial y (la escuela) ya no sería una zona libre de armas de la que puedan aprovecharse los maníacos”, informó a EFE .

Esta idea nace porque los estadounidenses tienen 300 millones de armas de fuego. Pero muestran una inflexión en la lealtad jurada por el presidente a la Asociación Nacional del Rifle, el poderoso lobby proarmas que pagó 30 millones de dólares a la campaña presidencial de Trump.

LEYES ESTRICTAS CONTRA LAS ARMAS

Hay países como Escocia y Australia, que en el pasado fueron escenarios de tragedias similares, que promulgaron leyes para controlar de manera estricta el porte de armas, informó la BBC Mundo.

Y los resultados son evidentes: en Australia no ha ocurrido una masacre de este tipo desde 1996, cuando se emitió la nueva regulación sobre las armas.

Mientras que en Escocia, donde tuvo lugar un tiroteo en una escuela primaria ese mismo año, el control de armas -que se extendió a Reino Unido- ha reducido los crímenes con armas de fuego en un 75 por ciento en la última década, según la BBC Mundo.

IMPULSARÁN ENMIENDAS

La bancada demócrata del Senado de Florida se comprometió el miércoles pasado a impulsar varias enmiendas para el control de armas de asalto.

Los senadores de forma unánime se comprometieron a adherir sus iniciativas a “cualquier legislación viable” antes de que terminen las sesiones del Senado floridiano el próximo 9 de marzo.

Los demócratas señalaron en un comunicado que las medidas sobre seguridad de armas que han presentado se han embotellado en el proceso del comité, mientras que las que están a favor de este armamento se han estado moviendo a través del Senado.

LA SEGUNDA ENMIENDA PERMITE POSEER ARMAS

La Segunda Enmienda a la Constitución de EEUU protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Establece que ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales y locales pueden infringir el derecho a portar armas.

Desde finales del siglo XX, la Enmienda ha sido sujeta a un renovado interés académico, político y judicial. La Corte Suprema de EEUU, órgano supremo en asuntos de interpretación del texto de la Constitución, aclaró en 2008 que la Segunda Enmienda protege el derecho a un individuo a portar armas.

En 2016, la Corte reiteró que “la Enmienda protege el derecho a portar armas, incluso las que no existían en el tiempo en el que la Enmienda fue ratificada” y que esta protección no se limita a “sólo armas útiles para hacer la guerra”.

A pesar de los numerosos casos judiciales, el debate sociopolítico continúa. Los defensores del derecho a portar armas dicen que un pueblo armado realiza una mejor ejecución de la legítima defensa y que evita que la autoridad gubernamental se vuelva tiránica.

En 2016, cuatro de cada 10 estadounidenses afirmaban tener al menos un arma de fuego en sus casas, aunque esta proporción podría ser mucho mayor ya que los datos sólo recogen a aquellas personas que quieren revelar voluntariamente si poseen un arma de fuego o no. Desde la década de 1990, el apoyo a la Segunda Enmienda ha incrementado progresivamente tanto entre votantes liberales como conservadores.

EL AR-15 TUVO DEMANDA EN ÚLTIMA FERIA DE RIFLES

El sábado 17 de febrero, pistolas, revólveres, fusiles y municiones fueron primorosamente expuestos en una feria de armas en Miami.

Allí, el rifle AR-15 fue el más demandado, según la AFP, El rifle de asalto AR-15 fue usado también en tiroteos masivos en Las Vegas (58 muertos), Sutherland Springs, Texas (26) y Newtown, Connecticut (26).

Como cada vez que ocurre un tiroteo, la sociedad estadounidense se polariza entre los amantes de las armas y quienes exigen mayores controles para su venta.

En EEUU, cualquier persona sin antecedentes criminales puede comprar un arma, como fue el reciente caso de Nikolas Cruz en Parkland.

Pero el tema es político: en una esquina, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) hace un agresivo lobby en Washington a favor de mantener el statu quo.

En la otra esquina, los que abogan por un mayor control dicen que el registro criminal no es suficientemente concienzudo y que muchas veces falla en alertar sobre problemas mentales.

RECIENTES MATANZAS ENTRE ENERO Y FEBRERO

20 de enero, Winston-Salem, Carolina del Norte: Un jugador de fútbol americano de 21 años murió por herida de bala en un centro de eventos de la Universidad Wake Forest. Najee Ali Baker murió luego de una pelea durante una fiesta de fraternidad.

22 de enero, Italy, Texas: Un estudiante de 16 años disparó contra una compañera de clase de 15 en el cuello y en el abdomen en una escuela secundaria de Italy, luego disparó contra otro pero falló. La víctima sobrevivió y el agresor fue procesado.

23 de enero, Benton, Kentucky: Un alumno de 15 años comenzó a disparar metódicamente con una pistola dentro de un atestado patio en la escuela secundaria del condado de Marshall, mató a dos compañeros de clase e hirió a una docena más.

1 de febrero, Los Ángeles, California: Una niña de 12 años fue arrestada luego de que una pistola se cayó de su mochila y se accionó en la escuela Salvador B. Castro. El incidente dejó a dos compañeros de clase heridos y a otros tres que se lesionaron por los vidrios de una ventana rota.

5 de febrero, Oxon Gill, Maryland: Un estudiante de 17 años fue baleado en el estacionamiento de la escuela secundaria Oxon Hill. El alumno de 11mo grado sobrevivió y otros dos compañeros fueron acusados de intento de homicidio.

14 de febrero, Parkland, Florida: Un exalumno de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas disparó con un fusil semiautomático y mató al menos a 17 personas.

PRESIDENTE TRUMP HACE AMAGOS SOBRE LAS ARMAS

El presidente Trump anunció el pasado martes su primera medida en relación con el debate antiarmas que se ha resurgido en el país.

“He firmado una circular ordenando al fiscal general que proponga regulaciones para prohibir todos los dispositivos que convierten armas legales en ametralladoras”, dijo en la Casa Blanca.

En las primeras filas se encontraba el máximo representante de la Justicia en EEUU, Jeff Sessions, al que se dirigió Trump para instarle a “finalizar pronto” esa labor.

Una tarea en la que, según indicaba en el memorándum, ya estaba trabajando su administración desde diciembre de 2017. Después del tiroteo masivo en un concierto en Las Vegas, en el que murieron 59 personas por los disparos realizados desde un hotel con un arma semiautomática convertida en automática.

El presidente aprovechó para criticar a la Administración Obama asegurando que su predecesor “repetidamente concluyó que era legal comprar y poseer los dispositivos ‘bumb stock’”.

OPINIÓN

Alfredo Jiménez Pereyra. Editor Mundo

Es tiempo de debatir la Segunda Enmienda de EEUU

La excongresista demócrata Gabrielle Giffords, quien sobrevivió a un tiroteo en 2011, dijo en un comunicado que el mortal ataque escolar en Florida debe provocar temor en todos los estadounidenses. Opinó que una epidemia de violencia armada continúa día a día y que es hora que el Congreso tenga “el valor para aprobar las leyes que protejan a los niños”. Además de los tiroteos frecuentes, el surgimiento de nacionalistas blancos y supremacistas ha provocado el temor del resurgimiento de los crímenes de odio, tras el incidente de Charlottesville de agosto de 2017.

Ante esta caótica realidad, corresponde a los congresistas, tanto demócratas como republicanos, debatir la Segunda Enmienda para evitar que EEUU vuelva a ser el “viejo oeste”, pero con armas más poderosas.



