Santos dice que renuncia de Londoño es "comprensible" y candidatos ven respetable el retiro

BOGOTÁ |

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo hoy que es "comprensible" la decisión que tomó el candidato presidencial del partido de la FARC, Rodrigo Londoño, de retirarse de la contienda electoral debido a sus problemas de salud.

"El hecho de que ahora se retire es comprensible entre otras cosas porque una operación de corazón abierto, y me alegra mucho que le haya ido bien, es una operación de marca mayor", dijo el jefe de Estado en un Facebook Live con la revista Semana.

Por su parte, varios candidatos a la Presidencia de Colombia se mostraron hoy respetuosos de la decisión de Londoño, conocido como "Timochenko" en su época de guerrillero.

Por los problemas de salud de su máximo líder, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) declinó la aspiración presidencial y centrará sus esfuerzos en las elecciones legislativas del próximo domingo.

Tras conocer la noticia, el aspirante por el movimiento Coalición Colombia, Sergio Fajardo, aseguró que "es entendible el retiro de las FARC de esta campaña, pues su líder no está en condiciones de salud para presentarse" a los comicios presidenciales del próximo 27 de mayo.

Añadió que no ha conversado con miembros del partido FARC pero que no aceptará "su apoyo en cuanto" quiere "que haya paz en Colombia, pero no" tienen "ninguna afinidad ideológica con esa organización". "Y estamos convocando a quienes se alejen de la polarización", agregó.

Por su lado, el candidato del movimiento Ante Todo Colombia, Juan Carlos Pinzón, dijo que próximamente se realizará un chequeo médico y hará públicos los resultados para que el país conozca su estado de salud.

"Ya que estamos hablando de salud, el próximo presidente de Colombia debe tener las condiciones médicas apropiadas para atender la responsabilidad de ejercer autoridad en todo el territorio nacional. Por eso me voy a someter a un chequeo médico y lo voy a publicar para que el país conozca esa condición", dijo Pinzón.

Por su lado, el candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle, manifestó a la W Radio que fue un error de la FARC participar en la campaña presidencial.

"Fue desde un principio erróneo por parte de las FARC haber presentado su candidatura presidencial. Lo que se logró con el acuerdo es brindar garantías para la participación política, pero me parece que eso hubiera sido muy sensato dosificarlo y tener una mayor conexión con un sentimiento nacional que hay que tomar en consideración", señaló.

Añadió que "no solo por razones de salud, sino que tiene cierta lógica la decisión de no presentar candidato".

Entre tanto, el aspirante del opositor partido Centro Democrático, Iván Duque, aseguró que la FARC no debió tener candidato. "A mí lo que me parece es que en este país no podemos tener candidatos a la Presidencia que lo que tengan para mostrarle al pueblo colombiano es su larga trayectoria criminal. Lo que se necesita es que las personas que aspiren a la Presidencia sean ciudadanos ejemplares, de bien y que actúen con buena consciencia ética y moral", sostuvo.

También, el ultraconservador aspirante del movimiento La Patria de Pie, el exprocurador Alejandro Ordóñez, afirmó que un responsable de delitos de lesa humanidad nunca ha debido hacer política. "Timochenko nunca ha debido ser candidato presidencial, el episodio de salud evitó que se creará el peor precedente de la historia política del país, que un terrorista tuviera la posibilidad de ser presidente de la República", dijo.