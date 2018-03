Acnur cataloga a los migrantes venezolanos como refugiados

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) catalogó a los migrantes venezolanos como refugiados ante los países de la región y del mundo, según informó ayer la versión digital del diario El Nacional.

La organización instó a los países susceptibles de recibir venezolanos, así como a aquellos que ya los acogen, a que permitan el acceso de los ciudadanos a sus territorios y les otorguen la protección debida.

Los refugiados venezolanos no podrán ser deportados, ya que las condiciones en Venezuela no permiten un posible retorno y debido al flujo significativo de ciudadanos que continúan saliendo para huir de la crisis, según el diario.

“El Acnur insta a los Estados a garantizar que las personas que se beneficien de estos mecanismos se les expida un documento oficial reconocido por todas las autoridades gubernamentales”, se lee en el documento.

Por su parte, el grupo del exilio venezolano Veppex señaló ayer en Miami que espera que la solicitud a la Acnur de proteger a venezolanos que huyen de su país evite la deportación de estos inmigrantes indocumentados de EEUU.

“Esperamos que esta declaración sirva para que especialmente los venezolanos que no tienen estatus migratorio no sean deportados de los Estados Unidos hacia Venezuela, donde sus vidas correrían peligro”, expresó José Colina, presidente de Veppex.

El presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) agradeció que la Acnur “recoge la crítica situación que vive el país y el dilema que enfrentan los venezolanos a la hora de emigrar hacia otros países en búsqueda de la protección legal y condiciones de vida que no tienen en su país de origen”.

Por otra parte, la oposición venezolana volvió ayer a las calles con una pequeña concentración en Caracas para pedir a la ONU que se abstenga de enviar observadores electorales a las presidenciales del 20 de mayo, por considerarlas fraudulentas.

“Lo convocado (...) es un fraude y no una verdadera elección libre. Un proceso en el que no se cumplen los principios dictados por la ley no es válido”, dijo a periodistas Sergio Sánchez, disidente del chavismo y miembro del opositor Frente Amplio Venezuela Libre.

Unos 200 integrantes de ese colectivo -que agrupa a los partidos de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y organizaciones civiles- entregaron un documento dirigido al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rechazando los comicios.

Lo hicieron en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sosteniendo una sombrilla con los colores de la bandera de Venezuela y la frase “estoy arrecha (molesta)”, Mery González, de 75 años, se unió a la protesta.

“Esas elecciones no sirven para nada, yo no voy a votar, eso está cuadrado (arreglado) con las señoras del CNE”, dijo la mujer a la AFP, aludiendo a las rectoras del Consejo Nacional Electoral, acusadas por la oposición de servir al Gobierno.

Según el documento, la solicitud del presidente Nicolás Maduro a la ONU para que envíe una misión de observación electoral sólo busca “darle un toque de legitimidad” a un proceso “rechazado por la comunidad nacional e internacional”.

“¡Qué viva el Frente Amplio! ¡No al fraude!”, gritaban los manifestantes cuando entregaron la carta. Los principales líderes de la MUD, como el excandidato presidencial Henrique Capriles o el diputado Henry Ramos Allup, no asistieron.

ELECCIONES PRESIDENCIALES

El próximo 20 de mayo los venezolanos elegirán en las urnas a la primera autoridad del Estado que ha estado durante los últimos 20 años en manos del chavismo, además de a cientos de legisladores regionales y municipales.

La MUD rehúsa participar en las lecciones al considerarlas una “farsa”.

ANUNCIAN RECOLECCIONES

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció ayer el inició de una jornada para recolectar aportes económicos de la militancia para financiar la próxima campaña electoral.

El próximo fin de semana se procederá a recoger los aportes de sus partidarios.