Hawking, uno de los más grandes científicos del mundo, murió a los 76 años

El famoso físico británico Stephen Hawking, una de las mejores mentes científicas del mundo, murió hoy a la edad de 76 años, confirmó su familia en un comunicado al que ha tenido acceso Efe. En la declaración, sus hijos Lucy, Robert y Tim informaron de que falleció en paz en su casa de Cambridge, en el Reino Unido, en las primeras horas de este miércoles.

“Estamos profundamente tristes de que nuestro amado padre haya fallecido”, afirman los familiares, que recuerdan que fue “un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán por muchos años”. Los hijos remarcan que “su coraje y persistencia con su brillantez y su humor inspiraron a la gente en todo el mundo”.

“Una vez dijo que este no sería un gran universo si no fuera el hogar de la personas que amas”, comentan, para resaltar que lo extrañarán “para siempre”. Sufría una dolencia moto neuronal vinculada con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La enfermedad se fue agravando hasta que quedó prácticamente paralizado y esto le forzó a comunicarse a través de un aparato que reproducía su voz, lo que no le impidió seguir investigando el cosmos.

DIVULGADOR CIENTÍFICO

Nació el 8 de enero de 1942 en Oxford y se convirtió en una de las figuras más influyentes en el mundo de la ciencia, no solo como teórico y astrofísico, sino también como divulgador científico