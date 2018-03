El 22 de marzo el Congreso define el futuro de Kuczynzki

El futuro del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski será decidido el 22 de marzo por el Congreso dominado por la oposición, que ayer aceptó discutir una moción para destituirlo, tres meses después de que fracasara un pedido similar.

“Ha sido admitida la moción de vacancia” presidencial, dijo el jefe del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, tras una votación efectuada luego de un debate de 45 minutos.

La moción para destituir al Mandatario por “incapacidad moral” será discutida y votada el jueves 22, según acordaron los jefes de bancadas, después de que fuera aceptada a trámite por el plenario del Congreso con 87 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones.

Kuczynski, asistido por un abogado, podrá hacer sus descargos en esa sesión. Para ser admitida a trámite necesitaba 51 votos. Y para que la vacancia sea finalmente aprobada se requieren 87 votos, los mismos que consiguió la aceptación de la moción ayer.

“Han obtenido el número exacto que necesitan para destituirlo. Es un número que puede subir o reducirse (...), lo que hace presagiar que va a haber una guerra subterránea a muerte entre ambos bandos”, dijo el analista político Luis Benavente.

Kuczynski, un empresario y banquero de derecha de 79 años, es acusado de haber mentido sobre sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, que ha admitido que hizo millonarios pagos ilegales a políticos en Perú.

La amenaza de destitución ha generado incertidumbre en el país que será anfitrión en abril de la Cumbre de las Américas, a la que asistirá el mandatario estadounidense Donald Trump y una treintena de gobernantes.

RATIFICA QUE NO RENUNCIARÁ

“No tengo nada que ocultar y estoy dispuesto a declarar con total transparencia ante las instancias correspondientes”, tuiteó Kuczynski, después de declarar ayer como “testigo” ante el fiscal que investiga el escándalo de Odebrecht.

“Yo me voy a defender y no renunciaré”, había dicho el Presidente la semana pasada, afirmando que su “conciencia está limpia” y que no se dejará vencer por “traidores”.

Si Kuczynski fuera destituido por el Congreso, corresponde constitucionalmente que asuma el poder el primer vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra, quien ejerce además como embajador en Canadá.