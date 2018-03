Facebook, sacudido por gran escándalo

Facebook está en el centro de un escándalo que podría amenazar incluso su modelo comercial, tras conocerse que una empresa británica relacionada con la campaña de Donald Trump usó los datos personales de millones de usuarios.

La acción de Facebook se desplomó en Wall Street: sobre las 18:00 GMT caía un 6,5 por ciento, a 173,06 dólares.

Varias voces se alzaron exigiendo una investigación a ambos lados del Atlántico, luego de revelarse que la firma británica Cambridge Analytica (CA), especializada en comunicación estratégica, había usado los datos de 50 millones de usuarios de Facebook para desarrollar software para predecir e influir en los votantes.

La cuenta en Facebook de CA, que trabajó para la campaña de Trump, elegido presidente de EEUU a fines de 2016, fue suspendida, según anunció la red social.

Facebook, pero también Twitter y Google, son acusadas desde hace meses de servir como plataformas para manipular a la opinión pública, particularmente por entidades vinculadas a Rusia durante la carrera presidencial estadounidense o el referendo del “Brexit” en 2016.

“Ésta es una gran violación (de datos) que necesita ser investigada, y es obvio que estas plataformas (tecnológicas) no pueden autorregularse”, dijo la senadora demócrata Amy Klobuchar, quien se suma a los que creen que el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, debe ir al Congreso a explicar lo sucedido.

En Reino Unido, el parlamentario Damian Collins, presidente de la comisión que trata los temas digitales, también dijo que exigirían explicaciones de Facebook.

50 MILLONES DE USUARIOS DE “FACE”

La investigación conjunta de los diarios The New York Times y The Observer indicó que CA pudo crear perfiles psicológicos en 50 millones de usuarios de Facebook usando una aplicación de predicción de la personalidad que fue descargada por 270 mil personas, pero también recogió datos de amigos de los usuarios.

CA negó cualquier uso indebido de datos. Facebook suspendió la firma el viernes, pero negó que haya sido una masiva violación de datos, sugiriendo que el problema afectaría a un número mucho menor de usuarios.