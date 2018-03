Putin tiene seis años para mejorar o dañar relaciones con Occidente

El presidente ruso, Vladímir Putin, tiene ahora seis años por delante, teóricamente su último mandato al frente del Kremlin, para reparar o dañar aún más sus deterioradas relaciones con Occidente.

“No permitiremos ninguna carrera armamentista. Tenemos todo lo que necesitamos. Al contrario, nos disponemos a entablar relaciones con todos los países del mundo de tal forma que sean constructivas”, afirmó ayer Putin al recibir a sus rivales en las presidenciales.

Nada más proclamar su victoria, Putin negó que Rusia tenga algo que ver con el envenenamiento en el Reino Unido del espía doble Serguéi Skripal y su hija, el último episodio de la escalada de tensión con Occidente.

Además, tachó de “disparate” pensar que el Kremlin puede encargar tal asesinato en suelo extranjero en vísperas de las presidenciales y del Mundial de fútbol.

No obstante, ayer tendió una rama de olivo y prometió que Rusia hará “todo lo posible para que todas las situaciones conflictivas con sus socios se arreglen por medios políticos y diplomáticos”.

Y, sólo dos semanas después de amedrentar al mundo con imágenes del resultado de 10 años de rearme, adelantó que planea “reducir el gasto en defensa este año y el próximo”.

No obstante, teniendo en cuenta que las tensiones con Occidente movilizaron masivamente a sus partidarios en las elecciones del domingo, es poco probable que Putin decida dar un giro copernicano a su política exterior.

“En estos momentos nos encontramos en guerra fría con Occidente, especialmente con EEUU. Y no hay esperanza de que esto cambie rápido”, comentó ayer Fiódor Lukiánov, conocido experto ruso en relaciones internacionales.

El propio Putin interpretó su aplastante victoria el domingo como un respaldo a sus 18 años de gestión y un billete en blanco para mantener el mismo rumbo, lo que incluye el desarrollo del nuevo arsenal nuclear ruso, que convertiría en inútil la supuesta hegemonía militar de EEUU.

“La demonización de Putin en Occidente ha tenido un efecto contrario en Rusia, una consolidación sin precedentes en torno a su líder. Las elecciones lo corroboraron”, comentó Alexéi Pushkov, senador ruso.

La presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko, aseguró que la aplastante victoria de Putin, que logró un histórico 76 por ciento de los votos en las presidenciales, “reforzará su autoridad en el mundo”.

Y pronosticó que, como ni las sanciones ni las amenazas han servido para restar apoyos al líder ruso a ojos de sus ciudadanos, las potencias occidentales “cambiarán de táctica, ya que hasta ahora esa política no ha dado el resultado deseado”.

Las primeras felicitaciones que recibió ayer Putin demuestran quiénes son sus principales aliados: China, Bolivia, Venezuela, Cuba, Irán y, claro está, Siria, cruzada antiterrorista que ha colocado a Rusia y a Occidente en bandos opuestos en el campo de batalla.

“Putin no tiene una estrategia clara, pero no porque no sea corto de miras. Simplemente, no le gusta. Considera que en el mundo actual no tiene sentido, ya que no se puede predecir el mañana. No habrá grandes planes, sino reacción ante las situaciones cambiantes”, agregó Lukiánov.

76% de los sufragios obtuvo el reelecto presidente Vladimir Putin para alzarse con la victoria electoral del domingo.

FRANCIA PIDE ACLARACIÓN

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió ayer a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que “esclarezca las responsabilidades” por el envenenamiento del exespía ruso en el Reino Unido y retome el control de cualquier programa “no declarado a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas”.

Macron aprovechó la llamada de felicitación a Putin por su victoria en las elecciones para transmitirle también su “gran preocupación” por la situación en el cantón kurdosirio de Afrin, que sufre la ofensiva del Ejército turco, y en la región de Guta Oriental, asediada por el régimen sirio.

WASHINGTON ASEGURA QUE TRUMP “NO ESTÁ SORPRENDIDO” POR VICTORIA DE PUTIN

Al presidente estadounidense, Donald Trump, no le “sorprende” que su homólogo ruso, Vladímir Putin, ganara este domingo la reelección para un nuevo mandato de seis años, aseguró ayer la Casa Blanca.

“No estamos sorprendidos por el resultado” de las elecciones rusas, dijo un portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley, en declaraciones a periodistas a bordo del avión que llevaba a Trump al estado de Nuevo Hampshire.

El portavoz no quiso hacer más comentarios sobre la victoria de Putin, y dijo que de momento no hay planes de programar una llamada telefónica entre Trump y el líder ruso.

Putin fue reelegido para un cuarto mandato de seis años, en teoría el último, con una aplastante victoria en la que logró más del 76 por ciento de los votos, y que ha interpretado como un respaldo a sus 18 años de gestión y un billete en blanco para mantener el mismo rumbo.

Eso incluye el desarrollo del nuevo arsenal nuclear ruso, que supuestamente neutralizaría la hegemonía militar de Estados Unidos, aunque Putin aseguró ayer que dedicará sus principales esfuerzos a la política interior.

UE CRITICA IRREGULARIDADES DE ELECCIÓN DENUNCIADAS POR LOS OBSERVADORES

La Unión Europea (UE) lamentó ayer las “violaciones y deficiencias” que denunciaron los observadores de la elección presidencial rusa, especialmente la ausencia de competencia y las presiones sobre los opositores al presidente reelecto Putin.

“La elección se desarrolló en un ambiente jurídico y político demasiado controlado, marcado por una presión continua sobre las voces críticas (...) Esperamos que Rusia aborde las violaciones y deficiencias informadas por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) (observadores)”, dijo una declaración de la UE.

Según la UE, “la misión de observación de la OSCE registró restricciones a las libertades de reunión, de asociación y de expresión, así como al registro de candidatos, lo que limitó el margen de maniobra para un compromiso político y que se tradujo en una falta de competencia real”, agregó la declaración.

Los observadores también señalaron “la enorme cobertura” sin independencia que hicieron los medios “del Presidente saliente, que provocó que las reglas del juego fueran desiguales”.

“Los esfuerzos con miras a aumentar el índice de participación predominaron con respecto a la campaña de los candidatos,”, lamentó la Unión Europea.

La UE condenó por otra parte que se hayan realizado elecciones en Crimea, cuya anexión no es reconocida por el bloque y la calificó de “ilegal”.