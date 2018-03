Republicano llama “lesbiana skinhead” a una alumna de Parkland

“Esa lesbiana cabeza rapada no me impresiona nada”, escribió en Twitter Leslie Gibson, un candidato del Partido Republicano a las estatales de Maine (noviembre de 2018), sobre Emma González, la estudiante del instituto de Parkland que más visibilidad ha adquirido dentro del movimiento contra las armas que han impulsado alumnos de su colegio tras la matanza del 14 de febrero. Días después, este mismo viernes, Gibson, que ha recibido una avalancha de críticas, ha retirado su candidatura, informaron ayer medios locales.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Gibson insultó también a través de la red social a otro estudiante activista de Parkland, David Hogg, de 17 años, al que llamó “idiota” y “mentiroso descarado”.

Hogg respondió con un tuit pidiendo que algún político republicano o demócrata entrase a competir con Gibson, que hasta entonces era el único candidato por su distrito electoral de Maine (al noreste, fronterizo con Canadá).

Un demócrata y un republicano aceptaron su reclamo y presentaron su candidatura contra reloj el jueves, último día en que estaba permitido por la ley electoral.

GIBSON NO MUESTRA ARREPENTIMIENTO

Tras renunciar a las elecciones, Gibson no se ha mostrado arrepentido por su comportamiento. Dijo que lo hace por su familia y por su partido pero advirtiendo: “Yo no me aparto con la cabeza gacha”.