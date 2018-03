Zuckerberg sobre filtración: “Es una ruptura de confianza entre Facebook y la gente”

El fundador y director ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg se refirió al escándalo por el caso de filtración de datos, los cuales fueron usados por la firma británica Cambridge Analytica (CA) relacionada con la campaña del presidente de EEUU, Donald Trump.

"Esto fue una ruptura de la confianza entre Cambridge Analytica y Facebook. Pero también de la confianza con la gente que comparte sus datos con nosotros y espera que los protejamos. Tenemos que arreglar eso", manifestó, desde su cuenta de Facebook.

La empresa usó los datos personales de 50 millones de usuarios para desarrollar un software con el fin de predecir e influir en los votantes.

La investigación conjunta de los diarios The New York Times y The Observer indicó que CA pudo crear perfiles psicológicos en millones de usuarios de Facebook usando una aplicación de predicción de la personalidad que fue descargada por 270 mil personas, pero también recogió datos de amigos de los usuarios.

CA negó cualquier uso indebido de datos. Facebook suspendió la firma el viernes, pero negó que haya sido una masiva violación de datos, sugiriendo que el problema afectaría a un número mucho menor de usuarios.