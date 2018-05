Trump elogia prohibición a jugadores NFL de arrodillarse

WASHINGTON |

El presidente de EEUU, Donald Trump, elogió a la NFL "está haciendo lo correcto" al prohibir que los jugadores se arrodillen durante la entonación del himno nacional.

“Si un jugador desea arrodillarse, quizás no debería estar en el país", opinó Trump en una entrevista con el programa "Fox & Friends" difundida hoy.

Algunos jugadores de fútbol americano han estado arrodillándose en la cancha durante la entonación del himno en señal de protesta contra la injusticia social.

La NFL decidió el miércoles que los jugadores no podrán arrodillarse durante el himno, pero les permite quedarse en el vestuario. Cualquier infracción de la norma le acarreará multas al equipo del jugador.

"Creo que es bueno. No creo que deberían quedarse en el vestuario, pero aun así creo que es bueno. Uno debe permanecer de pie, orgulloso, cuando se entona el himno nacional, o no debería estar allí jugando, quizás no debería estar en el país", dijo Trump en la entrevista grabada el miércoles.

A finales del año pasado el mandatario exhortó a los propietarios de los equipos a despedir a los jugadores que siguiera el ejemplo de Colin Kaepernick de los 49ers de San Francisco, de arrodillarse durante el himno.

En un mitin, Trump incluso se refirió a un jugador de fútbol americano llamándolo "hijo de perra" que debería ser despedido.

Los comentarios del presidente desataron un debate nacional sobre el patriotismo y los símbolos patrios y la validez de la protesta pacífica. Según Trump, la NFL dictó la prohibición porque "el pueblo" se lo exigía.