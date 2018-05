Maduro jura como presidente reelecto ante la Constituyente

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió derrotar las sanciones de EEUU y corregir el rumbo económico del país, hundido en una grave crisis, al jurar ayer como mandatario reelecto para un segundo periodo que comenzará en enero de 2019.

Maduro, con la banda presidencial, juró ante la oficialista Asamblea Constituyente tras ganar los comicios del pasado domingo, boicoteados por la oposición y desconocidos por parte de la comunidad internacional.

“Hace falta una rectificación profunda, hay que hacer las cosas de nuevo y mejor. No estamos haciendo las cosas bien y tenemos que cambiar este país”, reconoció Maduro en su discurso ante la cúpula militar y de Gobierno.

El mandatario socialista, de 55 años, admitió además que las sanciones impuestas por Washington tras su reelección traerán más dificultades al país petrolero, pues impiden conseguir recursos y “hacer las importaciones necesarias”.

“No puedo engañar a nadie, nos van a crear graves dificultades, dolorosas dificultades, que vamos a enfrentar paulatinamente, las vamos a derrotar. Las sanciones de Trump serán anuladas y derrotadas”, aseveró.

Venezuela vive la peor crisis de su historia reciente: hiperinflación, escasez de comida y medicinas, caída brutal de la economía y de la producción de crudo a su nivel más bajo de los últimos 30 años: 1,5 millones de barriles diarios.

Maduro también prometió trabajar por la reconciliación y ofreció dejar libres a opositores presos que no hayan cometido crímenes graves, para “superar las heridas” de las protestas en su contra, que dejaron unos 200 muertos desde 2014.

Con una abstención récord de 54 por ciento, Maduro se impuso con 68 por ciento de los votos contra 21 por ciento del exchavista Henri Falcón, quien se postuló a contravía de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y luego desconoció los resultados.

Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima (Canadá y 13 países de América Latina y el Caribe) rechazaron la elección por considerar que no fue libre, representativa ni transparente.

Críticas

La oposición venezolana, agrupada bajo la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tachó ayer de “escena bufa” el acto de juramentación del presidente Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“La falsa Constituyente felicita al beneficiario del fraude y agrega otra escena bufa a la farsa, con un falso juramento para una toma de posesión que ellos mismos dicen que deberá realizarse en enero”, señaló la MUD en un comunicado difundido la tarde de ayer.

De acuerdo con los opositores, la jura de Maduro representa “otro capítulo de la farsa con la que se ha pretendido expropiar a los venezolanos su derecho a elegir un nuevo presidente para el periodo constitucional que comienza en enero de 2019”.

Pero la MUD no reconoce estas elecciones, a las que no se presentó por considerar que no existían garantías suficientes.

EEUU EXPULSA A DOS DIPLOMÁTICOS

El Gobierno de Estados Unidos ordenó anteanoche la expulsión de dos diplomáticos venezolanos, a los que dio 48 horas para que abandonen el país.

Se trata del encargado de negocios de Venezuela en Washington, Carlos Ron Ramírez, y del vicecónsul venezolano en Houston (Texas).

La decisión responde, según el Departamento de Estado, de forma recíproca a la orden de este martes de Venezuela de expulsar al encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson, y a su segundo, Brian Naranjo, jefe de la sección política de la embajada.

Tanto Ron Ramírez como Robinson eran los representantes de más alto rango de los dos países en sus respectivas misiones diplomáticas ya que Washington y Caracas no intercambian embajadores desde hace ocho años.

ACUSA A SANTOS DE “PLAN MACABRO”

Maduro acusó ayer a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, de tener “planes macabros” para dejar al nuevo Gobierno de ese país “una situación comprometida” y de “enfrentamiento bélico entre Venezuela y Colombia”.

“Denuncio ante el mundo que Santos está preparando planes macabros”, dijo.