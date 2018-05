La paz definitiva en Colombia depende de las elecciones de hoy

Colombia vota hoy para elegir al sustituto del presidente Juan Manuel Santos, quien selló el Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las FARC. Y lo hará con la duda del mantenimiento o del quiebre de este proceso de paz ante la falta de implementación gubernamental.

El analista político Camilo González indicó que el proceso de paz está atravesando por el momento más crítico desde que se firmaron los acuerdos entre el Gobierno colombiano y las FARC en La Habana en 2016.

A finales de abril, analistas y líderes colombianos advirtieron sobre la posibilidad de que se pierdan los avances logrados en el tema de la paz después que se diera a conocer el informe del periódico The Wall Street Journal que aseveraba que la justicia de EEUU investiga por narcotráfico al miembro del partido FARC, “Iván Márquez”.

En declaraciones a Telesur, Humberto de la Calle, exjefe negociador del Gobierno en la mesa de diálogo con las FARC y actual candidato a la presidencia, manifestó que “se están tirando la paz, así en castellano, sin hipocresía (…) este es un llamado nacional (…) vamos a la guerra con los ojos cerrados”.

Por su parte, organismos de Derechos Humanos (DDHH) han alertado que todavía falta mucho para que se cumpla en su totalidad el Acuerdo de Paz. Entre otras medidas, mencionan la necesidad de que se aplique la sustitución de cultivos ilícitos, la Reforma Agraria Integral y el cese a los asesinatos de líderes sociales.

“El nuevo presidente de Colombia se enfrentará a la decisión de si implementar el acuerdo como está o modificarlo”, dijo a AFP Cristian Rojas, director del Programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.

“La paz es irreversible”

A pesar de que ha reconocido algunos problemas para su activación completa, el jefe de Estado niega que haya fracasado el procedimiento e incluso se muestra optimista de cara al futuro.

En entrevista a principios de mayo con el diario español El País, el presidente Santos sostuvo que la implementación de la paz “va bien” y precisó que en un año y cuatro meses llevan 75 por ciento del Acuerdo de Paz cumplido.

“Sigo muy optimista. Esto es irreversible, cualquiera que venga no va a poder echar marcha atrás y el proceso de paz no tiene sino un camino, que es irse consolidando a través de la reconciliación”, manifestó Santos.

Aunque el favorito en las encuestas para los comicios, Iván Duque, se ha expresado en contra del pacto de La Habana.

En varias entrevistas Duque afirmó que no quiere “hacer trizas” todo lo hecho en el Gobierno actual, incluido el proceso de paz, sino lograr un país de “consensos” y donde “quepamos todos”.

“Yo no creo en el ‘adanismo’ en la política. Los países necesitan evolución más que revolución”, dijo a Semana.

Por eso, cuando se le pregunta si una vez en la Presidencia daría marcha atrás con lo realizado por el Gobierno de Santos y específicamente con el proceso de paz con las FARC, asegura que “no se trata de hacerlo trizas”, sino de corregirlo, al igual que “algunas de sus políticas económicas y sociales”.

Entre las “modificaciones inmediatas” que haría a algunos de los puntos del acuerdo de paz están el hacer que los culpables de delitos de narcotráfico no puedan beneficiarse de amnistías, un principio que a su juicio debería estar recogido expresamente en la Constitución, y el convertir en forzosos los acuerdos para erradicar y sustituir los cultivos ilícitos, que ahora son voluntarios.

Sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP), subrayó que no concibe que no haya penas proporcionales para los máximos responsables de la guerrilla, ni que la Procuraduría no sea parte activa del proceso de sometimiento a la Justicia de los guerrilleros autores de crímenes de lesa humanidad.

El programa electoral de Duque está contenido en el libro “IndignAcción” y se basa en puntos como legalidad, equidad, economía de mercado, innovación y sustentabilidad. Sobre el primero de los puntos destaca que quiere pasar del concepto de “seguridad democrática” del expresidente Álvaro Uribe al de “legalidad democrática”, que pone el acento en hacer cumplir la ley y supone una “ruptura histórica” con la tradición colombiana de buscar razones para “perdonar o atenuar el castigo a los criminales”.

PAÍS DESGARRADO

Vestigios de 50 años de guerra

A Colombia la ha desgarrado una guerra fratricida que, en medio siglo, ha enfrentado a guerrillas, paramilitares de ultraderecha y agentes estatales, dejando más de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

Rica en minerales, biodiversidad y piedras preciosas, Colombia es uno de los países más desiguales del continente, sólo superado por Haití y Honduras.

La pobreza impacta a 17% de los 49 millones de habitantes, con picos de 36,6% en las regiones más aisladas, particularmente en zonas rurales, según cifras oficiales.

FLAGELOS

La corrupción afecta severamente

Colombia está en el puesto 96 en el escalafón de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, que mide a 180 países.

Brasileña Odebrecht

Además de irregularidades en la entrega de licitaciones públicas, al país lo sacudió la trama global de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Millonarias coimas

La firma reconoció haber entregado 11,1 millones de dólares en coimas en Colombia. La Fiscalía las evalúa en más de 27,7 millones.

En el éter del narcotráfico

Desde la década de 1980, Colombia está en el radar mundial del narcotráfico.

Principal productor de cocaína en el mundo

Pese a una lucha a muerte contra el tráfico de drogas, el país sigue siendo el principal productor mundial de cocaína, un mercado que se disputan a sangre y fuego disidentes de las FARC, bandas criminales y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

ANÁLISIS

Los acuerdos de paz peligran con Iván Duque

John Palomino

Analista político colombiano

Si gana Iván Duque, candidato a la presidencia por el partido Centro Democrático que lidera el expresidente y senador Álvaro Uribe, cambiará radicalmente el panorama político colombiano. Sin embargo, el candidato no ha planteado modificar los acuerdos con las FARC, tal vez por mantener cierta distancia con el tema de la paz, tan coyuntural en Colombia desde hace 60 años.

Lo que sí está claro es que los diálogos con el ELN sí se verían afectados. Lo más probable sería una suspensión temporal de los acuerdos a la espera de las condiciones exigidas históricamente por el Centro Democrático: liberación de secuestrados, cese de actividades ilegales y acogida a la justicia colombiana.

De lo que sí tiene certeza es que con Duque habrá una reactivación de las fuerzas militares y por ende, de presión para las disidencias de las FARC, el ELN y las bandas criminales que actúan en las montañas y ciudades.

Además, Duque, desde la presidencia, presionará por la investigación y luego por la extradición a Estados Unidos de Rodrigo Londoño Echeverri, comúnmente conocido por Timoleón Jiménez o Timochenko y de Jesús Santrich, si llegara a comprobarse de éste último sus nexos con el narcotráfico.

Por su parte, si gana Gustavo Petro habrá una política más respetuosa de la institucionalidad, de los acuerdos de paz y de lo público. Política que no difiere mucho de la que plantean Sergio Fajardo y Humberto de la Calle.

Con la mirada puesta en la segunda vuelta

Los colombianos votarán hoy y las encuestas apuntan a dos favoritos: Iván Duque y Gustavo Petro. El promedio los últimos sondeos coloca a Duque alrededor del 37 por ciento de los votos y a Petro en torno al 27 por ciento, seguidos de Sergio Fajardo (16%), Germán Vargas Lleras (11%) y Humberto de la Calle (3,5%).

Ante este panorama, es difícil que alguno de los candidatos logre superar la mitad de los votos en la primera vuelta, así que previsiblemente habrá una segunda votación el 17 de junio

Duque, candidato del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, tiene una ventaja considerable sobre sus rivales.

Por su parte, Gustavo Petro es un candidato de izquierdas fuerte en las encuestas, algo poco común en un país habituado a que la izquierda obtenga apoyos marginales.

Masiva presencia de veedores internacionales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó en un comunicado que habrá en el país 300 observadores internacionales acreditados por distintos organismos.

El grupo está conformado por enviados especiales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Misión de Expertos de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, del Parlamento del Mercosur, y de entidades como Transparencia Electoral y el Centro Carter, entre otras.

El mayor número corresponde a la Misión de Veeduría Electoral de la OEA, compuesta por 79 expertos y observadores de 22 nacionalidades.

La comisión de europarlamentarios está integrada por representantes de España, Portugal, Bélgica, Italia y Holanda.