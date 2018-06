EEUU juega su mejor carta en OEA y logra triunfo parcial con Venezuela

Estados Unidos jugó sus mejores cartas en la Organización de Estados Americanos (OEA) con una campaña de presión al Caribe encabezada por el vicepresidente, Mike Pence, pero no fue capaz de suspender del organismo a Venezuela.

Fuentes diplomáticas describieron como una “partida de póker” el proceso que culminó anteanoche con una resolución que abre la puerta a la suspensión como Estado miembro de Venezuela, la mayor sanción de la que dispone el organismo y que, en sus 70 años de historia, sólo ha aplicado a dos países: Cuba y Honduras.

“Estados Unidos tenía las mejores cartas, trajo a su vicepresidente y a su secretario de Estado, Mike Pompeo, pero uno no sabía si todo era un farol”, resumió una de esas fuentes.

El objetivo de EEUU era suspender a Venezuela de la OEA, un proceso que no es automático: era necesario aprobar la resolución, reunir al Consejo Permanente y luego convocar a una Asamblea General extraordinaria con los cancilleres de las Américas para lograr el respaldo de 24 países, es decir, dos tercios de los 35 miembros del organismo. Sin embargo, los 24 votos eran muy difíciles de conseguir debido al tradicional respaldo del Caribe a Venezuela, que durante años les prestó dinero y les permitió acceder a petróleo subvencionado.

Para aprobar la resolución eran necesarios 18 votos y sus impulsores (los 14 países del Grupo de Lima y EEUU) lograron 19, aunque hubo 11 abstenciones y cuatro Estados votaron en contra.

“Sí, había los votos para pasar la resolución, pero no los votos para aprobar la suspensión y eso, desde mi punto de vista, es una derrota para EEUU y su política exterior. Uno no juega a su vicepresidente y canciller para lograr una suspensión y, luego, no conseguir nada en ese sentido”, dijo una fuente diplomática.

Washington usó todo su capital político para la Asamblea General de la OEA, empezando por el combativo discurso que pronunció Pence el 7 de mayo, la primera intervención de un vicepresidente de EEUU ante el organismo desde que lo hiciera el demócrata Al Gore (1993-2001) en 1994.

En plena campaña por la suspensión, Pence llegó a telefonear al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cuyo país se abstuvo al votar la resolución, lo que siguió siendo insuficiente para EEUU pero mostró el deterioro de la relación entre Quito y Caracas tras la salida de la presidencia de Rafael Correa (2007-2017).

Fuentes diplomáticas y analistas internacionales coinciden en que las técnicas de negociación del presidente Donald Trump y su actitud “impulsiva” no funcionaron en la OEA.

“Creo que esto prueba que han fracasado los intentos de EEUU de amenazar a los países para que se pongan de su lado o ‘de lado de los otros’”, explicó a Efe Geoff Ramsey, subdirector para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés).

VENEZUELA DENUNCIA CAMPAÑA CONTRA BOLIVARIANISMO

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció ayer que la intención de algunos países miembros de la OEA es “liquidar el bolivarianismo”.

“Hay gobiernos sicarios en nuestra América que sólo están ahí porque quieren destruir un proyecto, no para construir, y eso es lo que pasó en la OEA con países que quieren liquidar el bolivarianismo”, dijo el jefe de la diplomacia venezolana.

El martes, el Gobierno estadounidense mantuvo una ofensiva para sancionar a Venezuela. No obstante, el canciller Arreaza advirtió que el texto aprobado abre las puertas a la posibilidad de una “intervención militar de EEUU”.