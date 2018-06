Correa critica orden judicial en su contra

El expresidente de Ecuador Rafael Correa criticó ayer la decisión de la juez de la Corte Nacional de Justicia del país que le obliga a presentarse ante el tribunal en Ecuador, en lugar de en Bélgica donde reside, como medida cautelar en el proceso por el que le vincula a un supuesto secuestro.

Denuncia

Correa insistió además en que la Fiscalía de Ecuador le vincula sin elementos válidos al caso por el secuestro y denunció ser víctima del exlegislador Fernando Balda.

“Fiscal me vincula en caso Balda sin ningún elemento valedero, pide que me presente periódicamente en sede diplomática aquí en Europa, donde todo el mundo sabe que resido, y jueza cambia medida cautelar para que me presente cada 15 días...¡en Ecuador! ¿Qué es esto?”, escribió Correa en un mensaje en la red social Twitter.

DECLARAN VALIDEZ PROCESAL

La Corte Nacional de Justicia (CNJ, Supremo) de Ecuador vinculó el lunes al exmandatario a un proceso por el supuesto secuestro y le ordenó presentarse ante el tribunal cada 15 días, desde el próximo 2 de julio.

La jueza de Garantía Penales de la CNJ, Daniella Camacho, declaró la validez procesal del caso.