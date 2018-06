Pence alza la voz contra Venezuela y los inmigrantes desde Brasil

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, envió ayer un duro mensaje contra la inmigración ilegal desde Brasilia y también pidió a Latinoamérica una mayor “firmeza” y unidad para “restaurar la democracia” en Venezuela.

Pence llegó ayer a la capital brasileña, donde fue recibido por el presidente Michel Temer, en el inicio de la que es su tercera gira por América Latina, que incluirá escalas en Ecuador y Guatemala.

El vicepresidente abordó los “problemas” que le causa a EEUU la inmigración ilegal y envió un mensaje directo, dirigido sobre todo a los centroamericanos.

“No arriesguen sus vidas o las de sus hijos” intentando llegar a EEUU por medio de traficantes de personas y “si no tienen condiciones de entrar legalmente, no vengan. Si les dicen que pueden llevar a sus hijos a EEUU, no les crean. Construyan sus vidas en sus patrias”, declaró.

La cuestión de la inmigración afecta también a Brasil, pues se calcula que unos 50 niños permanecen separados en EEUU de sus familias, que igual que las de muchos otros países han intentado ingresar en forma ilegal a esa nación.

Temer dijo que le planteó el problema a Pence, pues “se trata de un asunto extremadamente sensible” para el que pidió “una atención especial”.

El mandatario aseguró que acordaron “trabajar juntos en la búsqueda de una solución” que “garantice una rápida reunión de las familias” e incluso ofreció cooperación para traerlas de regreso a territorio brasileño.

La inmigración ilegal le sirvió a Pence para abordar otro de los grandes asuntos políticos latinoamericanos, que es la crisis en que se ha sumido Venezuela y lo que calificó de “el mayor éxodo en masa” en la región.

RECHAZO A MADURO

“Estados Unidos le pide a Brasil adoptar actitudes firmes contra el régimen de (Nicolás) Maduro”, que “destruyó la democracia y ha construido una dictadura brutal”, que “ha hecho de Venezuela un país pobre”, declaró el vicepresidente estadounidense.

“Gracias a Maduro el pueblo venezolano pasa hambre, sufre, huye”, dijo Pence, quien valoró el papel de Brasil en la “lucha” por la “redemocratización” de Venezuela tanto en el campo diplomático como en el humanitario, y destacó la asistencia que el Gobierno de Temer presta a unos 50.000 venezolanos que han llegado al país.