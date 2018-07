Mexicanos acuden a las urnas hartos de la corrupción y violencia

Cansados de la corrupción y la violencia extrema, 89,1 millones de mexicanos acuden hoy a las urnas para votar en unas elecciones históricas en las que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador va como favorito dejando atrás a los candidatos de partidos tradicionales, que han gobernado casi por 100 años.

En este sentido, la juventud mexicana mostró su apoyo a López Obrador. Según varias encuestas, entre el 41 y el 47 por ciento de los votantes entre 18 y 29 años planean votar por el candidato de Morena.

Los jóvenes mexicanos crecieron con los escándalos de corrupción y las peleas entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), los movimientos políticos que han dominado la democracia mexicana desde hace décadas.

El sociólogo mexicano Rafael Cuevas de 30 años manifestó a Los Tiempos que López Obrador no va a salvar al país y que no va a ser el gran cambio. Pero que es un nuevo comienzo, es cambiar la “página oscura y triste del país”.

“Es una pena que los gobiernos que alteraron la política del país no hayan resuelto la corrupción y la violencia. México ha dejado de ser un país seguro hace mucho tiempo”, aseveró Cuevas.

Por su parte, Wendy Rodríguez, vendedora de frutas callejera de 24 años, dijo a la AFP que en su familia votarán por López Obrador.

“Queremos un cambio, ya no queremos más a nadie del PRI ni del PAN, partidos que no han hecho nada para mejorar la situación de los mexicanos”, sostuvo.

Hastío

El sexenio de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó ininterrumpidamente desde 1929 hasta el 2000, estuvo marcado por reformas de gran calado (no exentas de polémica) y varios escándalos de corrupción y denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Ante esta realidad, el candidato López Obrador ha sido quien mejor ha sabido capitalizar ese hastío. No es el único motivo de hartazgo en un país de 120 millones de habitantes donde el número de trabajadores que no gana lo suficiente como para alcanzar la canasta básica pasó del 32 por ciento de 2006 a un 39 por ciento el pasado año, según datos oficiales; un país donde uno de cada tres trabajadores formales no logra mantenerse con lo que gana.

López Obrador, quien lidera el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que está en su tercer intento por lograr la presidencia, ha aumentado su ventaja respecto a sus contrincantes políticos en gran parte porque ha cambiado su discurso bastante duro ante las élites empresariales mexicanas.

Según las últimas encuestas, López Obrador lleva una ventaja superior a 20 puntos sobre Ricardo Anaya, impulsado por una coalición de derecha e izquierda (formada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano), mientras que José Antonio Meade, del oficialista PRI, aparece tercero.

Si finalmente se cumplen los pronósticos de las encuestas la victoria de López Obrador y la irrupción de Morena como fuerza predominante en el Congreso evidenciará el fin del sistema tradicional de los partidos políticos.

“Ni Meade ni Anaya fueron capaces de presentar algo que fuera tan atractivo como lo que presentó López Obrador (...), es el mejor comunicador político en México, gústele a quien le guste”, destacó Fernando Dworak, analista y consultor político a la AFP.

Una victoria de Morena cambiará por completo el tablero político mexicano, que desde 1988 gira en torno a tres formaciones: el PRI, el PAN, como principal opositor desde el centro derecha, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD.

Datos: Agencias e Internet

DETALLES

En México no hay segunda vuelta

México es uno de los cinco países de América Latina que no tiene segunda vuelta electoral (junto a Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela), así que se puede llegar a Presidente con una mayoría relativa de los votos. El candidato más votado se convertirá en Presidente, llegue o no al 50 por ciento de los votos.

Hoy será la elección más grande de la historia de México. Además del Presidente se elegirán ocho gobernadores, el jefe de Gobierno de la capital —todo apunta que será jefa—, 500 diputados, 128 senadores y casi 3.000 cargos públicos.

ANÁLISIS

Sangriento proceso electoral en México

ALFREDO JIMÉNEZ PEREYRA Editor Mundo

De acuerdo a las estadísticas de la consultora Etellekt, desde septiembre de 2017, 124 políticos fueron asesinados, entre ellos 29 precandidatos y 18 candidatos.

Tras la inédita situación de violencia electoral, Etellekt da a conocer informes semanalmente, en el último, la consultora comparó el actual proceso electoral con el de 2011-2012, fecha del último comicio presidencial.

La diferencia es bastante alta comparando aquel proceso con éste. Si en estos meses México registró 47 candidatos asesinados, en el proceso anterior fue sólo uno. El aumento es del 4.500 por ciento. De tomar en cuenta los asesinatos de políticos en general -regidores, alcaldes, exalcaldes-, se afirma sin duda alguna que ese país tuvo una sangrienta campaña electoral.

INDICADORES

Extrema violencia

México cerró 2017 como el año más violento de su historia reciente, con una tasa de más de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, superior a la media de la región, mayor al pico que había alcanzado en 2011.

Además del gremio de los políticos, uno de los más afectados ha sido el de los periodistas. 2016 y 2017 acabaron con 11 y 12 profesionales asesinados, respectivamente, más que en cualquier año del Gobierno de Felipe Calderón.

En 2018 ya son seis los periodistas asesinados.

López Obrador aventaja en las últimas encuestas

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador se perfila como el ganador con el 51 por ciento de la votación, según la última encuesta divulgada el miércoles pasado.

El Grupo Reforma que publica varios periódicos en el país azteca, encontró que el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) amplió su ventaja.

En segundo lugar se ubica Ricardo Anaya, por la coalición que integran los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, quien cosechó el 27 por ciento de las preferencias electorales.

Por su parte, el candidato de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), José Antonio Meade, se mantuvo en el tercer puesto con 19 por ciento.

Jaime Rodríguez, quien compite por la vía independiente apenas recabó el 3 por ciento de las preferencias.

Diputados federales

En cuanto a los comicios para elegir diputados federales, los candidatos de Morena recibirían 37 por ciento, contra el 21 por ciento del PAN, 18 por ciento del PRI, 5 por ciento de Movimiento Ciudadano, 4 por ciento del Partido de la Revolución Democrática, 4 por ciento del Partido del Trabajo, similar porcentaje del Verde Ecologista de México y 3 por ciento de los candidatos independientes.

20_21_mu_5_pena_nieto_afp.jpg Enrique Peña Nieto, presidente mexicano. AFP

Periodo electoral hace mella en Peña Nieto

A cinco meses de que termine su Gobierno, dos de cada 10 mexicanos aprueban la gestión del presidente Enrique Peña Nieto (21%); en tanto, 69 por ciento está en desacuerdo con su desempeño.

La más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, especial para El Economista, sobre evaluación de gobierno, refiere que la caída registrada en el nivel de aceptación ciudadana, es normal en periodo de campaña electoral, cuando “los opositores se concentran en señalar errores y problemas”.

El sexenio de Peña Nieto, marcado en un primer tramo por unas reformas esperanzadoras y claudicado, en el segundo, por flagrantes casos de corrupción (la Casa Blanca, la Estafa Maestra, gobernadores prófugos, entre otros), crímenes como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o una violencia que crece sin freno, ha propiciado que el hartazgo y el enojo sean los dos sentimientos más perceptibles entre los votantes.

20_21_mu_3_afp.jpg El candidato José Antonio Meade cierra su campaña electoral en Cohauila. AFP

89,1 millones electores para las presidenciales

Mediante un comunicado dado a conocer a finales de mayo, el Instituto Nacional Electoral (INE) de México declaró “válida y definitiva” la lista nominal de electores con 89,1 millones ciudadanos registrados para emitir su voto.

La autoridad electoral confirmó que tanto el listado nominal y el padrón electoral tienen “el más alto grado de certeza y confiabilidad”.

El padrón lo forman los ciudadanos que pidieron su inscripción para obtener la credencial para votar (89.332.031) y la lista nominal por aquellos que hoy cuentan con el documento y lo tienen vigente (89.123.355).

La lista nominal y el padrón electoral “son confiables”, dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova”, al destacar que estos instrumentos han sido revisados y verificados por los partidos políticos, especialistas y también por los ciudadanos. El comunicado de INE destacó que la alta confiabilidad del padrón y de la lista nominal de electores son ejemplos de los avances que ha tenido la democracia mexicana.

Además de la lista nominal de electores de ciudadanos mexicanos, el INE confirmó que la lista de mexicanos residentes en el extranjero que pueden votar asciende a 181.256 que están distribuidos en 120 países.

Los tres países con más mexicanos residentes que podrán votar hoy son EEUU, con 152.337; Canadá, con 6.976, y España, con 3.641.

20_21_mu_6_alicia_diaz_gonzalez.jpg Alicia Díaz González, periodista asesinada. ARCHIVO

En seis meses fueron asesinados 7 periodistas

A principios de 2018, el 13 de enero, el columnista Carlos Domínguez Rodríguez fue asesinado a tiros en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El 5 de febrero, Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, mejor conocida como “Nana Pelucas”, fue ejecutada por un grupo de hombres armados que irrumpieron en su restaurante en Acapulco.

Leobardo Vázquez Atzin fue asesinado a balazos el 21 de marzo en Veracruz.

En abril, la periodista Alicia Díaz González fue asesinada a golpes en su casa.

El 15 de mayo, el periodista tabasqueño Juan Carlos Huerta Gutiérrez fue ejecutado en su domicilio en Villahermosa.

El 29 de mayo, el periodista y corresponsal de Grupo Imagen, Héctor González Antonio, fue encontrado muerto en una calle de Tamaulipas.

El 29 de junio, José Guadalupe Chan, reportero de un sitio digital de noticias del estado de Quintana Roo, fue asesinado tras ser atacado por desconocidos.