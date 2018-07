Protestas en todo EEUU contra política antiinmigrante de Trump

Washington

Miles de manifestantes furiosos con la política migratoria de EEUU marcharon ayer por todo el país para protestar por las separaciones de familias en la frontera, realizadas bajo la línea dura impuesta por Donald Trump.

La manifestación “Families Belong Together” (Las familias deben estar juntas) en Washington comenzó en Lafayette Square, donde se congregaron multitudes justo enfrente de la Casa Blanca, antes de marchar hacia el Capitolio, sede del Congreso.

En Nueva York, familias, jóvenes, niños y ancianos -tanto recién llegados como ciudadanos de larga data- marcharon bajo un sol abrasador como parte de una protesta que, según un agente de policía, reunió a “un par de miles” de personas.

“Dígalo alto, dígalo claro, los refugiados son bienvenidos aquí”, coreaban, también declarando la bienvenida a los musulmanes.

Una banda de percusionistas aumentó el fervor de una multitud que portaba carteles que, por ejemplo, decían: “Nuestra Nueva York es una Nueva York Inmigrante” y “Sin jaulas, sin prohibiciones, sin muro”.

“Suprimir el ICE”, rezaba otro letrero, reflejando los crecientes pedidos de activistas de eliminar la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas.

Bajo gritos como “Familias si, Trump no”, los manifestantes de Los Ángeles, unos 55.000 según los organizadores, se concentraron delante de la sede municipal para expresar su rechazo a la política migratoria del Gobierno de Donald Trump.

“Soy indocumentada, no me disculpo y no tengo miedo”, dijo en la concentración la joven activista centroamericana Melody Klingenfuss, dirigente de la Red de Sueños de California.

“Hay gente que me odia y rechaza mi presencia sólo porque vine aquí a buscar a mi madre. Mamá esto es por ti y por todos los niños que han cruzado la frontera”, clamó Klingenfuss, tras relatar sus dificultades para llegar a EEUU.

Separación

En un intento por detener el flujo de decenas de miles de migrantes en la frontera sur de EEUU, Trump ordenó a principios de mayo el arresto de adultos que ingresen al país ilegalmente, incluidos aquellos que solicitan asilo.

Muchos de los que intentan cruzar la frontera entre EEUU y México son personas pobres que huyen de la violencia de las pandillas y otros problemas en América Central.

Como resultado de la represión ordenada por Trump, cientos de niños fueron separados de sus familias y, de acuerdo con imágenes ampliamente difundidas, mantenidos en recintos enrejados, en una práctica que provocó la indignación nacional y mundial.

La semana pasada, el Presidente firmó una orden que pone fin a la separación de las familias, pero abogados especializados en inmigración dicen que el proceso de reagrupación será largo y caótico.

Cerca de 2.000 niños fueron separados de sus padres, según cifras oficiales publicadas el pasado fin de semana.

Más de 500 mujeres, incluida una congresista, fueron arrestadas el jueves en el complejo del Capitolio durante una protesta contra la política migratoria de Trump.

El mandatario ha convertido la lucha contra la inmigración, tanto ilegal como legal, en una de las principales prioridades de su agenda política de “ EEUU primero”.

MARCO LEGAL

Normativas de deportación

Cumplir el reclamo de Trump sobre las deportaciones inmediatas implicaría cambiar el marco legal de EEUU, donde los inmigrantes detenidos debido a su estatus legal tienen derecho a comparecer ante un juez, que decide si deben ser expulsados o si pueden permanecer en el país porque tienen derecho a una petición de asilo.

En 2004, el Gobierno de George W. Bush estableció que pueden ser deportados de manera exprés aquellos inmigrantes que han llegado ilegalmente a EEUU en los últimos 14 días y que, en el momento de su arresto, se encuentran a 160 kilómetros de la frontera.

Esa norma para las llamadas “devoluciones en caliente” sólo puede ser impuesta a mexicanos y canadienses, aunque al comienzo de su mandato, Trump trató sin éxito de extenderla a los centroamericanos, que representan la mayoría de indocumentados que llegan al país por la frontera sur.

En otros dos tuits a primera hora, Trump también defendió a la principal agencia encargada de las deportaciones en EEUU, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ante las peticiones de algunos legisladores demócratas de eliminarla.

“Los demócratas están presionando fuerte para abolir ICE, uno de los grupos más listos, duros y vivaces de hombres y mujeres encargados de aplicar la ley que he visto jamás”, indicó Trump.

Presidente insiste en la deportación inmediata

Washington

El presidente Trump insistió ayer en que se debería deportar “inmediatamente” a los inmigrantes que entran ilegalmente al país sin darles oportunidad de exponer su situación ante un juez, a pesar de que eso supondría una violación del principio de debido proceso.

Ayer, Trump se enrocó en su posición y reiteró una polémica propuesta que lanzó la semana pasada para privar a los indocumentados del derecho de exponer ante un juez de inmigración sus reclamos de asilo.

“Cuando la gente entra ilegalmente en nuestro País, debemos inmediatamente devolverlos afuera sin pasar por años de maniobras legales. Nuestras leyes son las más tontas de todo el mundo”, escribió el Presidente en Twitter.

Trump estaba ayer cerca de Nueva York, en su campo de golf Bedminster en Nueva Jersey. Unos 200 manifestantes protestaban afuera.