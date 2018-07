Trump: EEUU estaría "en guerra" con Corea del Norte si no fuera por mí

WASHINGTON |

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró hoy que si no fuera por él, su país estaría ahora "en guerra" con Corea del Norte, y subrayó que el diálogo con el régimen de Kim Jong-un está siendo positivo.

"Muchas conversaciones buenas con Corea del Norte. ¡Está yendo bien! Mientras tanto, no ha habido Lanzamientos de Cohetes ni Pruebas Nucleares en 8 meses. Toda Asia está encantada", escribió en Twitter el presidente estadounidense.

Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de julio de 2018