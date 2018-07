Trump: Reunión con Putin fue "aún mejor" que el encuentro de la OTAN

WASHINGTON |

El presidente Donald Trump aseguró hoy que la reunión que mantuvo con el líder ruso Vladimir Putin fue "aún mejor" que la cumbre de países de la OTAN, a pesar de la avalancha de críticas recibidas.

"Aunque tuve una gran reunión con la OTAN (...) tuve un encuentro aún mejor con Vladimir Putin, de Rusia. Lamentablemente, no está siendo reportado de esa forma. [La prensa de] Noticias Falsas se está volviendo loca!", señaló el mandatario en la red Twitter.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de julio de 2018