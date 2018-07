May supera otra barrera en el camino hacia el “brexit”

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, consiguió superar ayer otro obstáculo en su accidentado camino hacia el “brexit”, al lograr que la Cámara de los Comunes aprobara una legislación clave y abortar una rebelión entre sus filas.

La cámara baja respaldó por 317 votos a favor y 286 en contra el proyecto de ley de Comercio, que sienta el marco legal para después del “brexit” y traspone al derecho nacional los actuales acuerdos comerciales comunitarios.

May frenó un nuevo desafío de sus diputados al conseguir que fuera derrotada (307 votos contra 301) una enmienda que hubiera desestabilizado su estrategia negociadora con Bruselas, al exigir la continuidad en la unión aduanera si a fecha del 21 de enero de 2019 no se había pactado con la UE la futura relación bilateral. En tanto, en un golpe para May, fue aprobada por 305 votos frente a 301 otra enmienda “tory” que la obliga a mantener como objetivo clave la adhesión al marco regulatorio de la Agencia Europea de Medicamentos.

Al presentar el proyecto de ley, el ministro de Comercio Internacional, Liam Fox, dijo que éste “dará continuidad y estabilidad” a las empresas hasta que Reino Unido forje sus propios acuerdos comerciales, al fin del periodo de transición de 21 meses posterior al “brexit”, que se ejecutará el 29 de marzo de 2019.

Fox dijo que se trata del “primer paso para establecer a Reino Unido como nación comerciante independiente”, lo que sólo podrá materializarse cuando se desvincule del bloque europeo.

El portavoz de Comercio laborista, Barry Gardiner, acusó al Gobierno de una gestión “caótica” y subrayó que “cada día que pasa con los ministros peleándose aumenta el riesgo de salir de la UE sin un acuerdo”.

PROYECTO DE LEY DE COMERCIO

El proyecto de ley de Comercio, que ahora pasará a la Cámara de los Lores, da competencias al Gobierno para adaptar la legislación nacional a fin cumplir obligaciones sobre acuerdos ya existentes.

También establece nuevas estructuras para lidiar con disputas tras la salida de la UE y traslada al derecho británico unos 40 acuerdos comerciales comunitarios, que Reino Unido quiere conservar hasta que pueda firmar nuevos tratados.

May ya logró pasar el lunes el proyecto de ley de Aduanas, igualmente crucial para su plan de “brexit”, tras acceder a peticiones de “tories” partidarios de un “brexit” duro o ruptura total con la UE.