Iglesia y sectores proaborto reavivan debate en Argentina

EFE Y AFP

Después de que sectores a favor de la despenalización del aborto salieran en marcha el martes en el gran “pañuelazo”, la Iglesia católica en Argentina llamó ayer a sus fieles a manifestarse en contra de la polémica ley, que se votará en el Senado el próximo 8 de agosto.

Por si fuera poco, un médico avivó ayer el debate al declarar, en el Senado, donde se debate la ley, que el condón no sirve para evitar el sida o prevenir embarazos.

La Conferencia Episcopal Argentina llamó a la población a protestar contra la ley que busca despenalizar el aborto, para denunciar que el proyecto vulnera la vida del recién nacido y pedir que no se apruebe.

“Pastores y fieles nos pronunciamos una vez más, como nos dice el papa Francisco, ‘de manera clara, firme y apasionada’ acerca del valor de toda vida humana”, dice la comisión en comunicado.

En esta línea, apoyaron a través de esa nota las propuestas de algunos sacerdotes (que se están replicando de manera similar en proyectos presentados en la Cámara de Diputados) de “acompañar y acoger” a las mujeres que pasan por un embarazo “inesperado” o que pudiese causar algún riesgo para su salud o la del niño por nacer.

“Pañuelazo”

El martes pasado, decenas de personas participaron en un “pañuelazo” verde, emblema de la lucha por la legalización del aborto en Argentina, en el que pidieron frente a la catedral de Buenos Aires la separación de la Iglesia y el Estado.

Vilma Ripoll, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), dijo que “terminamos con el aborto y arrancamos con la separación de la Iglesia y el Estado”.

Finalmente, el médico Abel Albino, contrario al aborto, aseguró en la comisión del Senado en la que se debate la ley, que el condón no sirve porque el virus del sida “atraviesa la porcelana” y además falla “en un 30 por ciento de las veces” en la prevención del embarazo.

Al ser tildado por varios legisladores de “irresponsable por sus declaraciones”, respondió: “Sería un irresponsable si no lo dijese, porque no se dice que eso puede fallar. No es una protección absoluta ni lo será jamás, porque el virus del sida atraviesa la porcelana y la posibilidad de contagio es muy grande, porque no siempre se pone el profiláctico uno cuando sale de casa”, dijo el doctor Abel Albino, contrario al aborto, ante el resto de ponentes.

LA LEY EN LA RECTA FINAL EN EL SENADO

El debate del proyecto de despenalizar el aborto, presentado por séptima vez por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se encuentra en la recta final en el Senado para su debate definitivo.

Mientras, en puertas del Congreso, numerosas manifestaciones de pañuelos verdes que defienden el sí al proyecto y los azules, que piden que no se despenalice esta práctica.