Maduro quita 5 ceros al bolívar y le exigen reformas “reales”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó quitar cinco ceros al bolívar y anunció que la nueva moneda estará anclada a la criptomoneda nacional, el Petro, con el fin de “estabilizar el sistema financiero del país”.

La medida debía entrar ya en vigencia y sólo con la eliminación de tres ceros, pero que fue postergada para el próximo 20 de agosto.

De una u otra manera, la medida fue criticada por políticos de oposición, que reclaman que la única instancia que puede tomar decisiones de esa naturaleza es el Parlamento, y por economistas, que consideran que la reversión de la crisis económica de Venezuela no pasa por quitarle ceros a la moneda, sino de aplicar políticas “reales”.

El pasado lunes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que la inflación en ese país treparía en 2018 a 1.000.000 (un millón) por ciento, lo que sería un récord histórico en el índice mundial de incremento de precios.

El vicepresidente del Área Económica, Tareck el Aissami, dijo que esta medida permitirá “derrotar la presión inflacionaria generada por la guerra económica” que, según el Gobierno de Maduro, se ejerce sobre el bolívar y sobre toda la economía del país. Esa guerra económica sería, según el oficialismo, la causante de la severa crisis por la que atraviesa Venezuela que se traduce en un escenario de hiperinflación, escasez de medicamentos, alimentos, dinero en efectivo, todo tipo de productos básicos, además de ser responsable del colapso de los servicios públicos.

Además, Maduro adelantó que enviará a la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de ley sobre ilícitos cambiarios con el que busca eliminar antiguas barreras y dar un “giro total” que permita la inversión extranjera.

Economistas

Para los analistas económicos, la medida de quitar ceros al bolívar no sirve de nada. “Lo anunciado es de un efecto muy, muy limitado, por no decir nulo. Sin duda es insuficiente”, dijo el director de la firma Econométrica, Henkel García.

Según García, los anuncios pueden considerarse como medidas puntuales, que distan de ser la “gran reforma” que necesita el país para sanear su economía. “Necesitas mucho más (porque) el colapso económico es de una dimensión tal, involucra tantos aspectos, que va mucho más allá”, añadió.

Además, debió incluirse una estrategia para captar ayuda financiera internacional por el orden de los 30 mil millones de dólares, al menos durante “los primeros años”. “Cualquier plan de reforma que no tenga incluida ayuda financiera internacional me parece que no tiene mayor sentido”, remató.

Para Alejandro Grisanti, director de la firma Ecoanalítica, Maduro no ofreció en sus anuncios “ni una sola medida para frenar” la espiral de inflación.

“El Gobierno tiene que entender que la hiperinflación no está en los empresarios (…), sino en el Gobierno, que gasta por encima de sus ingresos”, indicó.

TRES MONEDAS EN MENOS DE 10 AÑOS

Ésta será la segunda reconversión monetaria en una década, luego de que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez eliminó tres ceros al bolívar.

La inflación avanzó de forma incontenible en Venezuela. Actualmente, un millón de bolívares equivalen a 20 centavos de dólar. El salario mínimo es de 1,5 dólares.

LO VERÁ LA CONSTITUYENTE, NO EL PARLAMENTO

El Presidente anunció también que las políticas económicas serán llevadas a la Asamblea Constituyente, no así al Parlamento, donde la oposición es mayoría. El presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento Rafael Guzmán, protestó por el anuncio y aseguró que “sólo el Poder Legislativo tiene competencia” para revisar el régimen cambiario vigente en el país”.

En ese sentido, Guzmán dijo que llevar adelante la reforma cambiaria sin frenar la emisión de dinero inorgánico y sin un ajuste fiscal “mantendrá al dólar disparado y seguirá la tragedia hiperinflacionaria para los venezolanos”.