Irán en guerra de palabras con EEUU teme “guerra real”

Hace un año, cientos de miles de iraníes salieron a las calles para celebrar la aplastante victoria de Hassan Rouhani en una elección considerada como referendo sobre el acuerdo nuclear de Irán. Ahora, muchos temen que el país se encamine a una confrontación con Estados Unidos conforme Teherán y Washington intercambian una retórica cada vez más beligerante. “Tal y como se ven las cosas hoy, la confrontación con Estados Unidos puede volverse inevitable”, dijo un empresario petrolero con vínculos con el régimen.

Rouhani, uno de los principales arquitectos del acuerdo de 2015, prometió que Irán renovaría su compromiso con el mundo y utilizaría el trato para atraer inversiones muy necesarias para el país. Pero ahora ha sido arrastrado a una guerra de palabras con Donald Trump.

Las preocupaciones de los iraníes subieron la semana pasada después de que Trump advirtió a Irán sobre severas “consecuencias” si amenazaba a Estados Unidos. Las palabras duras fueron desencadenadas por la advertencia de Rouhani sobre el riesgo de guerra entre los dos países. El líder iraní había exhortado a los estadounidenses a darse cuenta de que la paz con Irán era la “madre de todas las paces”, y el conflicto, la “madre de todas las guerras”.

La retórica destaca cómo Rouhani, considerado como hombre pragmático, se aleja de su lenguaje diplomático habitual, ya que el enfrentamiento con Estados Unidos lo acerca más a la postura de los miembros de línea dura del régimen que sufrieron una humillante derrota en las elecciones de 2017.

Su dura postura ganó aplausos de la élite de la Guardia Revolucionaria y del sistema judicial, facciones poderosas en el grupo de línea dura. En contraste, las fuerzas a favor de la reforma, que aseguraron las victorias electorales de Rouhani con la esperanza de que él abriría el país, guardan silencio. Incluso los reformistas aceptan que, debido al orgullo nacional, las diatribas de Trump contra Irán obstaculizan las posibles conversaciones entre ambos gobiernos.

“Es venenoso negociar con Trump dadas las circunstancias”, dijo Hossein Marashi, alto político reformista. “Cuando nos enfrentamos a ataques injustos, no tenemos más remedio que responder. Este enfoque de Estados Unidos no es sostenible y debemos esperar hasta que haya un cambio en el próximo Congreso o administración”.

Sin embargo, hace un año, los partidarios de Rouhani esperaban que él use su segundo mandato para resolver otros asuntos polémicos con Occidente, con el acuerdo nuclear como elemento central. El presidente incluso prometió que trabajaría para que se levanten las sanciones restantes, insinuando que podría estar dispuesto a abrir negociaciones con Occidente sobre el papel de Irán en Medio Oriente y su programa de misiles balísticos.

Pero la decisión de Trump de retirarse del acuerdo nuclear firmado con seis potencias mundiales y de volver a imponer duras sanciones a Irán frustraron las esperanzas. Muchos iraníes creen que Trump ahora presiona para un cambio de régimen, lo cual pone en peligro la supervivencia de la república islámica. “La república no puede renunciar a sus políticas regionales y de defensa bajo presión de Estados Unidos, lo cual equivale a su muerte”, dijo un empresario cercano al régimen. Washington acusa a Irán de inmiscuirse en conflictos árabes y avivar el extremismo y el sectarismo. Teherán dice que combate terroristas financiados por Estados vecinos.

Es probable que las tensiones suban con las sanciones adicionales de Estados Unidos que entrarán en vigencia desde agosto, incluyendo aquellas sobre las exportaciones petroleras y la banca.

Rouhani advirtió a la administración Trump que no “juegue con la cola del león” y que cualquier movimiento de ese tipo equivaldría a “declaración de guerra”. El líder iraní sugirió que la república podría interrumpir la navegación a través del Estrecho de Ormuz, el canal crucial a través del Golfo.

Sin embargo, Rouhani logró convencer al ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán y crítico feroz de Estados Unidos, a moderar su respuesta frente a los ataques de Trump y apoyar la idea de que Irán permanezca en el acuerdo nuclear. Los analistas dicen que esto es parte del esfuerzo de Teherán por seguir trabajando con los signatarios europeos del acuerdo nuclear, mientras esos países trabajan para contrarrestar el impacto de las sanciones estadounidenses.

La estrategia es enfrentar de manera pública a Estados Unidos, mientras esperan que sobreviva el acuerdo nuclear y que Trump no gane un segundo mandato. El régimen islámico eventualmente podría estar dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones con Estados Unidos, ya que está siendo oprimido por la presión económica y la disidencia popular, pero eso no sucederá mientras los líderes iraníes crean que Trump no aceptará nada menos que la rendición total del régimen, dicen los analistas.