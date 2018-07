Trump amenaza con cerrar el Gobierno si no votan sus leyes

AFP y EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que está listo para provocar una nueva paralización del gobierno federal (“shutdown”) si los demócratas no apoyan su proyecto de seguridad fronteriza, que incluye la construcción de un muro en el sur.

“Estaría dispuesto a cerrar el Gobierno si los Demócratas no nos dan los votos para la Seguridad Fronteriza, que incluye el Muro”, tuiteó Trump.

“Tenemos que deshacernos de la Lotería, el Arresto y la Liberación, etc. y finalmente ir hacia a un sistema de Inmigración basado en el MÉRITO”, continuó, refiriéndose en particular al sistema de lotería para conceder la residencia permanente en el país (tarjeta verde). El mandatario también quiere limitar la reunificación familiar. “¡Necesitamos que grandes personas vengan a nuestro país!”, concluyó.

Trump promulgó el proyecto de ley de financiación del gobierno federal el 23 de marzo, evitando así lo que habría sido un tercer cierre desde el comienzo del año. Pero este compromiso aprobado por el Congreso entre republicanos y demócratas, que no satisfizo al Presidente y amenazó con no estampar su firma, es válido sólo hasta el 30 de septiembre. El pretexto que usó Trump para vetar la ley fue la falta de compromiso en materia de inmigración y seguridad fronteriza, y sobre todo por el hecho de que el Congreso no aprobó los cuantiosos créditos que exigía para construir un muro a lo largo de la frontera con México.

De los 25.000 millones que había pedido, el Presidente sólo obtuvo 1.600 millones de dólares para levantar cercas y renovar algunas decenas de kilómetros.

“CON O SIN NIÑOS”, TIENE CONSECUENCIAS

El presidente Trump advirtió ayer que cruzar la frontera de EEUU ilegalmente tiene consecuencias, “ya sea con o sin niños”, y llamó al Congreso a “arreglar” la actual legislación migratoria, a la que se refirió como “la peor y más tonta legislación migratoria en todo el mundo”.

“Hay que comprender que hay consecuencias cuando la gente cruza nuestras fronteras, ya sea con o sin niños (y muchos están simplemente usando niños para sus propios siniestros propósitos)”, expresó el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

DISCUSIÓN ENTRE TRUMP Y EDITOR DEL NEW YORK TIMES

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el editor del diario The New York Times, A.G. Sulzberger, se enzarzaron ayer en un intercambio de afirmaciones y desmentidos con los habituales ataques de la Casa Blanca a la prensa como telón de fondo.

El mandatario fue quien abrió la veda en la mañana al desvelar un encuentro privado que mantuvo con el periodista hace días.

“Pasamos mucho tiempo hablando (con Sulzberger) de la vasta cantidad de noticias falaces que se divulgan en los medios y sobre cómo los Medios Falaces se han convertido en lo que se ha dado en llamar, ‘enemigo del pueblo’. ¡Triste!”, escribió Trump en Twitter.

La respuesta del editor, no se hizo esperar, emitió un comunicado con su versión sobre esa reunión. “Le dije directamente al presidente que pensaba que su lenguaje no solo era divisionista, sino que además es cada vez más peligroso”, aseguró Sulzberger en su nota en la que añade que advirtió a Trump de que su discurso “incendiario” está provocando un incremento en las amenazas a los periodistas que podría desembocar actos violentos.