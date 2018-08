Trump pide al Fiscal General que ponga fin a investigación sobre injerencia rusa

WASHINGTON |

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó hoy al Fiscal General y Secretario de Justicia, Jeff Sessions, a que ponga fin a la investigación en marcha sobre la alegada injerencia de Rusia en las elecciones de 2016.

"Es una situación terrible y el Fiscal General Jeff Sessions debería interrumpir esta cacería de brujas ahora mismo, antes que manche aún más a nuestro país", expresó Trump en la red Twitter, en referencia a la investigación que conduce el Fiscal Especial Robert Mueller.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de agosto de 2018