Lío de pareja destapó sobornos al kirchnerismo por $us 160 millones

Era el 13 de mayo de 2009. El chofer Óscar Centeno escribía en su cuaderno Gloria de tapa naranja que ese día le había tocado llevar a Exequiel García (entonces director de Energías Renovables) y a Roberto Baratta, mano derecha del ministro de Planificación Julio de Vido, y en algún momento su viceministro.

Fueron a una sede empresarial muy importante. Baratta subió al piso 26 y el chofer se quedó en el auto con García, esperando. “Luego el Licenciado bajó con dos bolsos llenas de dinero”, relató. De ahí partieron hacia otra dirección. Se bajaron los dos funcionarios “y trajeron dos bolsos con dinero también”. Serían aproximadamente 1.300.000 dólares cada uno”.

Éste es uno de los relatos de uno de los ocho cuadernos reproducido por el diario argentino La Nación, que destapó un escándalo de corrupción consistente en millonarios sobornos que presuntamente entregaban empresarios privados a altos funcionarios de la gestión kirchnerista a cambio de la adjudicación de obras públicas.

Se calcula que con este sistema se movieron 160 millones de dólares en cerca de 10 años, por lo que la prensa brasileña no dudó en calificar el caso como el “lava jato argentino”. Además, por este caso, fueron arrestadas ya 16 personas (entre funcionarios de gobierno y empresarios), y la propia expresidenta argentina Cristina Fernández, fue convocada a declarar este 13 de agosto.

¿Lo curioso? El caso se destapó por el despecho de una mujer. Centeno, el chofer, considerado un funcionario obsesivo, tomaba nota de cada uno de estos “viajes de recaudación” y pensaba utilizarlos algún día en caso de que decidieran despedirlo.

“Él iba a utilizar esos cuadernos para mostrarlos, pero los terminé usando yo”, cuenta a la revista Noticias Hilda Horovitz, la mujer que convivió con Centeno durante nueve años, y que, tras una separación tortuosa, llegó a presentarse en la justicia para denunciar la presunta red de coimas.

“Me golpeaba, más si volvía enojado por haber trasladado tanta plata y recibir migajas”, remarca en la publicación. A principios de año, un periodista de La Nación recibió una caja con algunos de los cuadernos dentro; allí se detallaban viajes hechos entre 2005 y 2015. Tras analizarlos durante algunos unos meses, el periódico entregó sus hallazgos a los tribunales antes de publicarlos en portada, y regresó los cuadernos al remitente, que no ha sido revelado.

El chofer ya declaró ante el juez en calidad de “arrepentido”, figura que permite a los acusados que colaboren con la justicia beneficiarse de una reducción en las penas de cárcel.

Sin embargo, este lío de pareja destapó tras de sí un escándalo, por el que se arrestó a 16 personas (aún buscan a dos más), sacudió a la élite política y empresarial de una nación donde los actos de corrupción raramente han conducido a castigos severos.

La mayoría de los implicados por los cuadernos son aliados cercanos del fallecido expresidente Néstor Kirchner y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que actualmente es senadora; los fiscales los han descrito como los líderes de una trama de corrupción.

Varios líderes empresariales fueron detenidos y acusados de formar parte de esa trama, una rareza en un país donde el sector privado ha sido visto durante mucho tiempo como inmune a las investigaciones de corrupción, según explica la página nytimes.com.

Nuevo desafío

El escándalo, que se hizo público el miércoles, representa un nuevo desafío para un poder judicial que no ha logrado tener éxito en sus intentos de hacer rendir cuentas a los poderosos, según concluye la mencionada página.

Los analistas dicen que los tribunales han quedado sujetos a presiones políticas y que los fiscales se ven frustrados por la incapacidad de conseguir acuerdos de cooperación como los que fueron clave en la investigación brasileña.

Algunos analistas creen que el caso podría representar un nuevo punto de partida para las investigaciones de delitos de cuello blanco en Argentina. Centeno, un exmilitar, sería el primer beneficiario de una ley de 2016 que estableció un mecanismo para que imputados y sospechosos establezcan acuerdos con la Fiscalía para revelar información a cambio de la reducción de sentencias. Centeno fue interrogado el 2 de agosto por los fiscales y, al cierre de esta edición, gozaba de libertad, en calidad de “testigo protegido”. Y todavía hay quienes cuestionan cómo es que un chofer tenía acceso a tanta información, si realmente los cuadernos eran sólo para protegerse o si detrás de todas estas anotaciones existiría un plan de inteligencia.

En cuanto a los empresarios y exfuncionarios aprehendidos, ellos seguirán detenidos debido a que “la magnitud de la asociación ilícita” que se investiga hace “imposible la liberación” de las personas sospechadas de haber participado en el circuito de coimas, según argumentó el juez.

50 millones de dólares es la cifra recaudada, según los cuadernos del chofer, pero los expertos estiman que la cifra final llega a 160 millones.

4 PARTICULARIDADES DE LOS CUADERNOS

Es el primer caso de corrupción que se da en el marco de la ley del arrepentido, donde se premia al primero. Toca por primera vez en gran dimensión al sector privado. Es un caso paralelo a Brasil y al Lava jato. Centeno era chofer y militar retirado. ¿Para quién escribía? ¿Informaba a alguien con esos cuadernos? ¿Es una operación de inteligencia?

“QUÉ POBRES ESTUVIMOS ESTA SEMANA, EH!”

“¡Qué pobres estuvimos esta semana, eh!”, habría comentado el propio Néstor Kirchner. Se trata de un comentario registrado el 20 de mayo de 2010, en los cuadernos de Centeno, en una historia reproducida por el diario La Nación.

¿Por qué pobres? Esa semana, el chofer, junto con el secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz, habían recaudado “apenas” 900 mil dólares, y Muñoz ya había advertido esta situación, lo que se confirmó con la reprimenda de Kirchner.

En comparación con ese monto, en los 10 días previos a este registro se habían recaudado casi 2 millones de dólares en una semana.

Los argumentos que dio Roberto Baratta para explicar la “baja” recaudación, era que muchos “habían salido de vacaciones”.

Unos días después, Centeno llevó a Baratta y a Rafael Llorens, coordinador técnico del Ministerio, hasta la Basílica de Luján, donde la expresidenta Cristina Kirchner participaba del Tédeum por el 25 de Mayo, en el año del Bicentenario. Después de la ceremonia, Centeno llevó a ambos a comer a “Pancho 46” (en el partido de San Martín).

Apenas una semana después del reproche presidencial, se estarían preparando para otra recaudación, a fin de saldar la percepción negativa que le habían dejado al jefe máximo. Por eso, en su siguiente recorrida, los bolsos que recibieron y llevaron hacia Uruguay 1603 contenían 2.500.000 dólares.

“OJOS ABIERTOS”, UNA PERSECUCIÓN DE PELÍCULA

Sólo una semana después de que Néstor Kirchner había considerado que sus colaboradores habían estado “pobres” por el monto recaudado, el 27 de mayo el acopio fue de 1.300.000 dólares, si se siguen las descripciones del chofer Óscar Centeno y sus cuadernos, cuyos contenidos aparecen reproducidos en La Nación.

Ese día, luego de visitar más de un destino en busca del dinero de las empresas contratistas del Estado, el auto iba bien cargado. El consejo previsor del ministro De Vido dijo que tuvieran “los ojos bien abiertos”. Mientras Centeno conducía a Baratta y al funcionario Ezequiel García hacia el encuentro con Hernán Gómez (otro de los involucrados en la trama), Centeno creyó descubrir que los seguían, pues detrás de ellos pasaba un Hilux.

Baratta, preocupado, exigió al chofer que acelerara, que perdiera a la camioneta cuanto antes, y sin perder tiempo llamó a Fabián González, que era entonces el jefe de la custodia de De Vido. Le pasaron los datos del vehículo sospechoso para que lo detuvieran en caso de que los estuviera siguiendo realmente.

Cuando llegaron al edificio donde los esperaba Gómez, hicieron el traspaso de bolsos y Baratta aconsejó a Centeno ir a “dar unas vueltas”, para despistar. No querían sorpresas desagradables.

Al parecer, el incidente no pasó a mayores.

Las anotaciones minuciosas del chofer Centeno sobre el recorrido por empresas y el circuito de los bolsos cargados de dólares continuaron durante cinco años más, sin que el susto hubiera interferido en el ritmo de la recaudación.

LA ÚLTIMA VEZ, OTRO SUSTO Y UNA ADVERTENCIA

Era 22 de octubre de 2015. La era kirchnerista estaba a punto de terminar. Quedaban tres días para las elecciones presidenciales que llevaron a Mauricio Macri al poder y Centeno se prepara para la última misión. Al menos es la entrada final de los cuadernos que obtuvo La Nación y tiene en su poder la justicia. Esta vez llevó a Nelson Lazarte, hombre de máxima confianza de Baratta. “Lo llevé a Nelson a 3 de Febrero 2750”, escribió. Llegaron al subsuelo del edificio, Lazarte tomó el ascensor con un bolso vacío y volvió al rato con 800 mil dólares. En ese momento todo empezó a torcerse. Así lo relata en el cuaderno que cerraría la saga de sus andanzas: “Cuando salimos a la calle, en la esquina se nos quiso cruzar un auto Aveo, chapa J249. Es lo que recuerdo. Y nos seguía persistentemente. Y en Avenida del Libertador, cuando veníamos por Congreso, en el primer semáforo me adelantó en contramano hasta cruzar y seguir rápidamente. Con esta maniobra lo despisté y volvimos al Ministerio”. Pasado el susto, llegó la advertencia del jefe directo. “Le contamos al licenciado Baratta lo sucedido y nos dijo que tengamos cuidado y que tengamos más abiertos los ojos. Me mandó a salir del Ministerio con el auto para ver si me seguía alguien. A partir de ese día hace que la gente venga a traer el dinero al Ministerio. Entran por cochera, porque nadie los revisa, y suben a la oficina del licenciado”.