The New York Times apoya la legalización del aborto con una contratapa "verde"

Mañana el Senado de Argentina debatirá para votar el proyecto de ley de legalización del aborto, un proyecto que copó la voz de ciudadanos en las calles e instituciones y trascendió fronteras.

La “ola verde” de manifestaciones tomará protagonismo con marchas programadas en varios países, entre ellos Paraguay, Costa Rica, Uruguay, Bolivia y Perú. Sin embargo hoy ya tomó la edición del diario estadounidense The New York Times que junto a la ONG Amnistía Internacional publicó un anuncio a favor de esta Ley.

A página completa con u fondo verde se observa la palabra Adiós en mayúscula además de una percha (símbolo de los abortos clandestinos). Abajo la leyenda dice “Las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa de muerte materna en la Argentina. El 8 de agosto, los senadores pueden elegir cambiar esto si votan a favor de una ley que despenaliza el aborto. El mundo los está mirando. #AbortoLegalYa.

"Los millones de mujeres que tan apasionadamente luchan por sus derechos deben saber que gente de todo el mundo se solidariza con ellas. Es hora de que los senadores demuestren que no les darán la espalda", manifestó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski a los medios locales.

Actualmente en América Latina solo Cuba, Uruguay y Ciudad de México legalizaron el aborto. Argentina podría sumarse a ese cambio de ley, tras llevar 30 años de muertes maternas que tienen como principal causa por abortos inseguros.

Criminalizing abortion only makes it unsafe and dangerous.

Tomorrow, Senators in Argentina must change the law for the better.

The world is watching @SenadoArgentina.#AbortoLegalYa pic.twitter.com/fi23M3RMHD

— Angela Singh (@angelasingh24) 7 de agosto de 2018