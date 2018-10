Los hombres fuertes de un eventual gobierno de Bolsonaro

Diecinueve personas murieron y decenas resultaron heridas, en su mayoría adolescentes, después de que un estudiante abriera fuego ayer en una escuela secundaria técnica en Crimea, anunciaron las... Ver más Un estudiante mata a tiros a al menos 19 personas en un instituto de Crimea

La primera ministra británica, Theresa May, no propuso “nada nuevo” a sus pares europeos ayer para desbloquear la negociación del “brexit” Ver más La UE no obtiene “nada nuevo” de May para negociar el “brexit”

Keiko Fujimori, principal líder de la oposición en Perú, solicitó ayer a un tribunal que la deje en libertad por considerar que la detención preliminar Ver más Keiko pide anular su detención por ser “un claro atropello”